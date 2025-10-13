Türkiye’de 2025’te 6 bin 800 orman yangınıyla mücadele edildi

Türkiye’nin 23,4 milyon hektarlık alanı, yani karasal alanın yüzde 30’u ormanlarla kaplı. Her yıl bu ormanları korumak için binlerce personel havadan ve karadan yangınlara müdahale ediyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2025 yılında Türkiye genelinde toplam 6 bin 800 orman yangınıyla mücadele edildiğini açıkladı.

Yangınlarla mücadelede 146 hava aracı, 5 binden fazla kara aracı, 25 bin personel ve 133 bin gönüllü görev aldı. Karacabey, “Yangınları hava araçları fark ediyor ama esas söndürme kara ekipleriyle gerçekleşiyor.” dedi.

YANGINLARIN YÜZDE 96'SI İNSAN KAYNAKLI

Karacabey, yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Yangınların yüzde 96’sı insan kaynaklı. Bunun yalnızca yüzde 8’i kasıtlı, geriye kalan yüzde 88’i ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Vatandaşlarımız dikkatli olursa yangınlar önlenebilir. Orman köylerindeki vatandaşlar, öğrenciler ve çeşitli meslek gruplarıyla yaptığımız eğitimlerle farkındalık oluşturuyoruz.

TÜRKİYE, ORMAN VARLIĞINI ARTIRAN ÜLKELER ARASINDA

Karacabey, ormanların korunması ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında şunları aktardı:

24 bin hektar kumul alan ağaçlandırıldı.

İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde iklime uygun türlerle ormanlar artırıldı.

Türkiye, dünyada en çok ağaçlandırma yapan 4., Avrupa’da 1. sırada yer alıyor.

FAO raporlarına göre, Türkiye orman varlığı bakımından 46. sıradan 27. sıraya yükseldi.

İHA'LAR YANGINLARA ERKEN MÜDAHALE SAĞLIYOR

Orman yangınlarıyla mücadelede teknoloji kullanımı da öne çıkıyor. Karacabey, Türkiye’nin İHA kullanımında dünyada ilk sıralarda olduğunu belirtti:

İHA’lar sayesinde ormanlardaki en ufak duman 2 dakikada tespit ediliyor ve ortalama 11 dakika içinde müdahale başlıyor. 6 bin 800 yangının yüzde 95’i 10 hektara ulaşmadan söndürüldü. Sadece yüzde 5’i daha büyük alanlara yayıldı.

YANGINLARA MÜDAHALEDE HAVA ARAÇLARININ ROLÜ

1 Ocak-7 Ekim 2025 tarihleri arasında:

Uçaklar: 5 bin 197 saat uçuş, 32 bin 667 ton su atımı

Helikopterler: 13 bin 674 saat uçuş, 177 bin 724 ton su

İHA’lar: 6 bin 16 saat uçuş

Toplam: 24 bin 882 saat havada, 210 bin 391 ton su atıldı

Karacabey, kuraklık nedeniyle yangın söndürmenin artık daha zorlaştığını ve eskiden 1 ton suyla söndürülen yangının şimdi 4-5 ton suyla söndürülebildiğini belirtti.

VATANDAŞLARA UYARI: "KÜÇÜK BİR KIVILCIM, FELAKETE DÖNÜŞEBİLİYOR"

Karacabey, vatandaşlara da uyarılarda bulundu: