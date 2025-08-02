Türkiye'de bir ayda 12 bin 752 futbol sahası büyüklüğünde orman yandı

Türkiye orman yangınlarıyla adeta savaş verdi.

Ekiplerin ve gönüllü yüzlerce vatandaşın mücadelesiyle birçok noktadan yükselen alevler kontrol altına alındı.

Hala devam etmekte olan yangınlara ise müdahale yoğun şekilde sürdürülüyor.

90 BİN HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Türkiye, doğal veya insan kaynaklı sebeplerden çıkan bu yangınlarda büyük kayıplar verdi.

Yayımlanan çarpıcı bir analiz, yurtta 27 Haziran-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında yaşanan orman yangınlarının yol açtığı yıkımı gözler önüne serdi.

Rapora göre, bu dönemde çıkan yangınlarda yaklaşık 90 bin hektar ormanlık alan yok oldu.

12 BİN 752 FUTBOL SAHASINA EŞ DEĞER BÜYÜKLÜKTE

Bu alan, İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt'un yüzölçümünün 21 katına ve yaklaşık 12 bin 752 futbol sahasına eşdeğer bir büyüklüğü temsil ediyor.

Bu kaybın boyutu, hem ekolojik hem de ekonomik açıdan ciddi bir felaketin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

YANGININ BOYUTU VE ETKİLERİ

Türkiye, 2025 yazında rekor sıcaklıklar ve güçlü rüzgarların etkisiyle orman yangınlarında büyük bir artış yaşadı.

Yangınlar özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yoğunlaşırken, İzmir, Antalya, Muğla, Bursa ve Bilecik gibi iller en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Ayrıca, tarım alanları, yerleşim yerleri ve ekosistemdeki canlılar da büyük zarar gördü.

YANGINLAR, BİRÇOK ÇEVRESEL SORUNLARA YOL AÇABİLİR

Bu, yalnızca bir ayda yaşanan kaybın büyüklüğünü ortaya koyarken, yangınların ekolojik denge üzerindeki uzun vadeli etkileri uzmanlar tarafından endişeyle takip ediliyor.

Orman kaybı, biyolojik çeşitliliğin azalması, karbon emisyonlarının artması ve erozyon riskinin yükselmesi gibi ciddi çevresel sorunları beraberinde getiriyor

UZMANLARDAN ACİL TEDBİR ÇAĞRISI

Uzmanlar ve çevre örgütleri, yangınların artan sıklığı ve şiddetinin iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Türkiye'nin Akdeniz iklim kuşağında yer alması, ormanlarını yangınlara karşı özellikle hassas hale getiriyor.

İnsan kaynaklı yangınların oranı çoğunlukta olup, bu durum halkın bilinçlendirilmesi ve önleyici tedbirlerin artırılması gerektiğini ortaya koyuyor.