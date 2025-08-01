Türkiye’de de gündeme geldi! Araçlara takılması zorunlu oldu: Taktırmayan trafiğe çıkamayacak

Dünya genelinde sürücüleri yakından ilgilendiren uygulamalar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Hükümeti tarafından atılan yeni adım gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Trafik güvenliğini artırma amacıyla atılan yeni adımla birlikte araç sahipleri için yeni zorunluluk getiriliyor.

Avrupa Birliği’nin Genel Güvenlik Yönetmeliği 2 (GSR2) ile uyumlu olması planlanan bu yeni adım, ülkede satılacak tüm yeni araçlara alkol kilidi ve kara kutu gibi güvenlik sistemlerinin zorunlu olarak entegre edilmesini öngörüyor.

TÜM ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU OLACAK

Söz konusu taslağa göre, ülkede satışa sunulacak tüm yeni araçlara alkol kilidi ve kara kutu sistemlerinin entegre edilmesi zorunlu hale gelecek.

Araç üreticileri ve ihracatçılar, Avrupa pazarına giriş kolaylığı ve düşük üretim maliyetleri nedeniyle standartların uyumlu olmasını destekliyor. Ancak bu teknolojilerin maliyeti doğrudan araç fiyatlarına yansıyabileceği için tüketici tarafında endişeler de artıyor.

GSR2 kapsamında bu sistemlerin yanı sıra; sürücü uykululuğu uyarıları, çarpışma önleyici sistemler ve şerit takip desteği gibi teknolojiler de zorunlu hale gelecek.

TÜRKİYE’DE DE GÜNDEMDE!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, motorlu araçlarda alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi, akıllı hız destek sistemi, olay veri kaydedicisi gibi güvenlik donanımlarına ilişkin idari ve teknik şartlar netleştirildi.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum amacıyla hazırlanan düzenleme, bu sistemlere ait tip onay belgeleri ve şablonlarını da içeriyor.