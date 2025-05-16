Türkiye'de gençlerin yüzde 51,8'i mutlu

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün önemli araştırmaların sonucunu açıkladı.

Başta işsizlik ve konut satışı olmak üzere TÜİK, gençlere yönelik yapılan çalışmaların sonuçlarını da paylaştı.

Paylaşılan istatistiklerde genç nüfusta yaşanan düşük, dikkati çekti.

TÜİK tarafından açıklanan "İstatistiklerle Gençlik" bültenine göre, Türkiye'nin 2024 yıl sonu itibarıyla toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı.

Bu nüfus içinde 15-24 yaş grubundaki genç nüfus ise 12 milyon 763 bin 159 kişi olarak kaydedildi ve toplam nüfusun yüzde 14,9'unu oluşturdu.

Genç nüfusun yüzde 51,2'sini erkek nüfus, yüzde 48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun yüzde 20,8'ini oluştururken bu oran, 2024 yılında yüzde 14,9'a geriledi.

GENÇLERİN YÜZDE 51,8'İ MUTLU

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 49,6 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 14,5 oldu.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 51,8 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 11,2 oldu.

Kendini mutlu olarak hisseden 18-24 yaş grubundaki erkek nüfusun oranı yüzde 48,4 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 12,7 oldu. Kendini mutlu hissettiğini belirten 18-24 yaş grubundaki genç kadın nüfusun oranı yüzde 55,4 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 9,6 oldu.

DOĞURGANLIK GÖSTERGELERİNDEKİ HIZLI DÜŞÜŞ

Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre genç nüfus oranının 2030 yılında yüzde 14,8, 2040 yılında yüzde 12,2, 2060 yılında yüzde 10,3, 2080 yılında yüzde 8,8 ve 2100 yılında yüzde 9,6 olacağı öngörüldü.

Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre genç nüfus oranının 2030 yılında yüzde 14,8, 2040 yılında yüzde 12,4, 2060 yılında yüzde 9,2, 2080 yılında yüzde 7,2, 2100 yılında yüzde 7,2 olacağı öngörüldü.

Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre genç nüfus oranının 2030 yılında yüzde 14,8, 2040 yılında yüzde 12,0, 2060 yılında yüzde 11,1, 2080 yılında yüzde 9,8, 2100 yılında yüzde 11,4 olacağı öngörüldü.

TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUS ORANI AVRUPA BİLRİĞİ ÜLKELERİNDEN YÜKSEK

AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,7 oldu. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 12,6 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Hollanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka olduğu görüldü.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 9,2 ile Bulgaristan, yüzde 9,5 ile Litvanya, yüzde 9,7 ile Malta ve Slovenya olduğu görüldü. Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 14,9 ile AB üye ülkelerinin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

GENÇ NÜFUSUN DÜŞÜK VE YÜKSEK OLDUĞU İLLER

ADNKS sonuçlarına göre 2024 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 20,8 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 20,6 ile Şırnak, yüzde 20,3 ile Siirt izledi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 11,8 ile Balıkesir oldu. Bu ili yüzde 12,1 ile Muğla ve yüzde 12,2 ile Ordu izledi.

Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2024 yılında genç nüfusun yüzde 30,5'inin 15-17 yaş grubunda, yüzde 19,9'unun 18-19 yaş grubunda, yüzde 28,8'inin 20-22 yaş grubunda ve yüzde 20,8'inin ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Hayat Tabloları, 2021-2023 sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 77,3 yıl, erkekler için 74,7 yıl ve kadınlar için 80,0 yıl oldu.

Türkiye'de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için beklenen yaşam süresinin 63,5 yıl, erkekler için 60,9 yıl ve kadınlar için 66,1 yıl olduğu görüldü. Diğer bir ifade ile 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

MUTLULUK KAYNAĞI SAĞLIK

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 45,3 ile sağlık, ilk sırada yer aldı.

Bunu, yüzde 25,1 ile başarı, yüzde 15,1 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 40,9 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 29,3 ile başarı ve yüzde 16,0 ile para takip etti.

Genç kadınlarda ise yüzde 50 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 20,5 ile başarı ve yüzde 20,2 ile sevgi takip etti.

GENÇLERİN ÇOĞU İŞİNDEN DE MEMNUN

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında, gençlerin yüzde 79,6'sı çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 54,1'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti.

Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 81,2, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 56,3 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 75,8 ve yüzde 49,2 olarak gerçekleşti.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında, gençlerin yüzde 65,4'ü şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 64,3 iken genç kadınlarda yüzde 66,6 oldu.