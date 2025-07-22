Türkiye'de hava sıcaklığı 6 ilde 40 derecenin üzerine çıktı

Türkiye, kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor.

Ülkenin birçok bölgesinde aşırı sıcak hava sebebiyle vatandaşlar, dışarı çıkmaktan sakınıyor.

'ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

Uzmanlarca yapılan uyarılara göre, özellikle yaşlılar ve çocuklar olmak üzere, öğle saatlerinde dışarı çıkmak sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Serinlemek için çok çeşitli yöntemler denense de sıcaktan kaçmak, çoğu zaman mümkün olmayabiliyor.

6 İLDE HAVA SICAKLIĞI 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti.

Sıcaklıklar; Adıyaman, Aydın, Batman, Diyarbakır, Manisa ve Şanlıurfa'da gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.

Bu 6 ilde sıcaklık, ilçelere göre 40,4 ile 43,6 derece aralığında seyretti.

BUGÜN EN YÜKSEK SICAKLIK AYDIN'DA KAYDEDİLDİ

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık, Aydın'da 43,6 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ile 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.