Türkiye'de kavurucu sıcaklar, 14 Temmuz'dan itibaren düşecek

Türkiye sıcaklardan kavruluyor...

Aşırı sıcaklar, ülkenin birçok noktasını etkisini altına almışken, vatandaş havanın ne zaman serinleyeceğini merak ediyor.

KAVURUCU SICAKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmini raporlarına göre, Türkiye genelinde 10 Temmuz itibarıyla sıcaklıklar oldukça yüksek seyrediyor.

Bugün, 10 Temmuz Perşembe günü, ülke genelinde sıcaklıkların 24 ile 39 arasında değiştiği görülüyor.

Özellikle iç kesimlerde ve güneyde 35 derecenin üzerine çıkan değerler dikkat çekiyor.

İÇ KESİMLER RAHAT BİR NEFES ALACAK

Hafta sonuna doğru, 11-12 Temmuz tarihlerinde sıcaklıklar yer yer 40 dereceye yaklaşsa da, 13 Temmuz Pazartesi'den itibaren kuzey ve iç bölgelerde hafif bir serinleme bekleniyor.

Sıcaklıkların 20-30 derece aralığına düşmesi öngörülüyor.

SERİN HAVALAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Ancak, tam anlamıyla belirgin bir serinleme 14 Temmuz Salı gününden itibaren hissedilmeye başlanabilir.

Bu tarihte sıcaklıklar genel olarak 18-29 derece aralığına gerileyecek ve bazı bölgelerde yağış ihtimali de artacak.

15 Temmuz Çarşamba günü ise serin hava etkisini daha geniş bir alanda gösterecek, sıcaklıklar 16-26 arasında seyredecek.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

10 Temmuz Perşembe:

11 Temmuz Cuma:

12 Temmuz Cumartesi:

13 Temmuz Pazar:

14 Temmuz Pazartesi: