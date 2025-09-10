Türkiye'de kuraklık riski sürüyor

Türkiye, ciddi bir kuraklık riskiyle karşı karşıya...

Öyle ki yurdun birçok bölgesinde bulunan nehirler, kuraklıktan etkilendi ve kurumaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son 12 ayı kapsayan kuraklık haritası da, Türkiye'nin büyük bölümünde şiddetli kuraklığın etkili olduğunu ortaya koydu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ağustos 2024 – Temmuz 2025 dönemini kapsayan 12 aylık meteorolojik kuraklık haritasını yayımladı.

"ŞİDDETLİ VE OLAĞANÜSTÜ"

Haritaya göre, Türkiye’nin büyük bölümünde ''şiddetli ve olağanüstü kuraklık'' yaşanırken, yalnızca Karadeniz’in doğusu ile bazı sınırlı bölgelerde nemli ve normal değerler kaydedildi.

HARİTA ALARM VERİYOR...

Harita, İç Anadolu Bölgesi’nin neredeyse tamamını "olağanüstü şiddetli kurak" ve "Çok şiddetli kurak" olarak gösteriyor.

Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri’nin büyük bölümü, Yozgat, Kırıkkale ve Ankara çevresinde kuraklığın en yüksek seviyede olduğu kaydedildi.

Ege’nin iç kesimleri, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevreleri de benzer şekilde aşırı kuraklık yaşayan iller arasında yer aldı.

Aynı şekilde Akdeniz’in iç kesimlerinde Isparta, Burdur ve Antalya’nın kuzeydoğusu da kuraklığın en yoğun hissedildiği bölgelerden biri oldu.

MGM’nin verilerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de tablo kritik seviyede. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve çevresinde çok şiddetli kuraklığın hakim olduğu belirtilen haritada, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise "aşırı kurak" kategorisinde yer aldı. Doğu Anadolu’nun batısında yer alan Malatya, Elazığ ve çevresi orta kuraklık seviyesinde sınıflandırıldı.

Haritada, kuraklık baskısının dışında kalan bölgeler ise Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu oldu. Rize, Artvin, Trabzon ve Erzurum’da yağışlar; normal, nemli ve aşırı nemli kategorilerde kaydedildi. Özellikle Erzurum-Kars hattı, son 12 ayda yoğun yağış ve yüksek nem oranlarıyla öne çıkan bölgeler arasında yer aldı.

Batı Karadeniz’de Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevresinde de hafif nemli–orta nemli kategoriler gözlendi.

Marmara Bölgesi'nde kuraklık farklı seviyelerde etkili oldu. Trakya ve Edirne çevreleri aşırı kuraklık kategorisinde yer alırken, İstanbul ve çevresinde orta ile şiddetli kuraklık hakim. Güney Marmara’da ise Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuraklık etkisini belirgin şekilde arttırdığı görülüyor.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK KISMI ŞİDDETLİ KURAKLIK YAŞIYOR"

Haritanın tamamı, Türkiye’nin büyük kısmının "şiddetli kuraklık" yaşadığını, özellikle Batı, İç ve Güneydoğu bölgelerinde kuraklık baskısının arttığını, Karadeniz ve Doğu’nun ise nispeten daha iyi durumda olduğunu gösteriyor.