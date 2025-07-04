Türkiye'de ortaya çıkan yangınların yüzde 83'ü insan kaynaklı

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

Burdur'da TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştay'da açılış konuşmalarını Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Isparta Valisi Abdullah Erin ve Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Milletvekilleri İzzet Akbulut, Mustafa Korkmaz, Komisyon Başkanı Milletvekili Adem Korkmaz gerçekleştirdi.

ZİRAİ DON OLAYLARINA DEĞİNDİ

Nisan ayındaki zirai don felaketinde yaşanılanları anlatan Bakan Yardımcısı Gizligider şöyle konuştu:

Biz o gece sabah 05.00'a kadar Bakanımız İbrahim Yumaklı, dört bakan yardımcısı genel müdürlerimiz, illerde il müdürlerimiz ve hasılı bütün bakanlık heyeti ve valilerimiz olağanüstü bir gece yaşadık. Yakın tarihte görülmeyen bir uzunlukta süre itibariyle ve derece itibariyle de eksi 17'lere kadar ulaşan gerçekten bir afet gecesiydi. İki gün öncesinden alınan haber doğrultusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden ve yerelden alınan farklı haberler doğrultusunda 50 bini aşkın SMS ile kahvehanelerden çiftçilerimizin adeta kollarından çekerek tarlalarına, bahçelerine götürerek tedbir almaya çabaladığı bir süreç. Aslında önemli şekilde tedbirler de alınmıştı. Ama gerçekten daha önce yaşanmayan ve 8 saat geçen, şiddeti artarak eksi 17'leri bulan bir gecenin ardından biz hemen öğle saatlerinde tekrar toplandık. Ne yapacağımızın adını koymaya çalıştık. Hakikaten ortak bir acı, siyaset üstü bir acı. Ve bu acının bu yaranın nasıl sarılacağına ilişkin bir yol haritası çizdik. Hemen ardından Gazi meclisimizde ortak bir önergeyle bu komisyon kuruldu. Komisyon şu anda sadece yaşadığımız, afetin yaralarının nasıl sarılacağını söyleyecek bize.

"ZİRAİ DONUN YANINDA KURAKLIKLA DA SAVAŞIYORUZ"

Ülkemizin zirai donun yanı sıra kuraklıkla da boğuştuğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Gizligider şöyle devam etti:

Komisyonumuzun çalışmalarının ardından ortaya koydukları sonuçlar doğrultusunda hem fakültelerimiz hem de bizzat çiftçilerimizle, üreticilerimizle birlikte ortaya koyacaklarımızla yol alacağız. Burada devletin iradesinin son derece net ve sarih olduğunun bilmenizi istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın biz de talimatı gerekeni neyse yapılacak. Burada bir kısıt, bir sınır söz konusu değil. Elbette kademeli olarak maddi kayıpların yerine konmasıyla ilgili belli şartlar olacaktır ama toplamda bu kavrama, bu yaşadıklarımıza ve bundan sonra yaşama ihtimalimize dair bakış açımızı ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan elbette bugün zirai don hadisesini özelde konuşuyoruz ama bir başka tehdidi de yine bugünlerde yaşıyoruz. Onun adı da kuraklık. Ve her ikisini de aynı anda yaşıyoruz. Orta Anadolu'da tam bugünlerde kuraklık dolayısıyla ne kadar kaybımız var bununla ilgili tespitleri yapıyoruz. Hemen Kırşehir'den bir örnek vereyim. Bir ilçede Arpadaki kayıp oranımız yüzde yüz. Yani bu zamana kadar her ne yaptıysak bunların hepsi bir tarafı bırakacak, artık yeni bir sayfa açacağız. Çünkü açık söyleyeyim başka yolu da yok.

"7 GÜNDE ÇIKAN YANGIN SAYISI 624"

Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarına da değinen Gizligider şu ifadeleri kullandı:

Yangınlarda son 7 gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde gerçekleşen yangın sayısı 624. Medyaya bir şekilde yansıyanlar üç beş tane ama 624 adet orman yangınıyla boğuştuk. Ve bunun 621'ini dün gece itibariyle kontrol altına aldık. Son üç tanesi de yaklaşık bir saat önce aldığımız hayırlı haberle inşallah kısmen kontrol altına aldık. Türkiye'de ortaya çıkan yangınların yüzde 83'ü insan kaynaklı. Yani bu afete yüzde 83 olarak biz sebep oluyoruz. Çok ilginç sebepler var. Bunlardan birini paylaşayım. Gerçekten bir şekilde piknik yapmış ailenin ortaya bıraktığı cam kırıklarından meydana gelen hiç hayal edemeyeceğiniz büyüklükte yangın var. Yangın ile mücadelede gönüllü sayımızda günbegün artıyor. 133 bin gönüllümüz var ve biz bunlara eğitim veriyoruz. Gerçekten tam da bugünlerde onlar da aramızda. AFAD bir yanda, askerimiz jandarmamız bir tarafta. Belediyelerimizle de bir taraftan yangınla mücadeledeyiz. Ama keşke milyarlarımızı bu mücadeleye harcamasaydık da çiftçimize, üreticimize harcasaydık.

Konuşmalarının sonunda zirai don felaketinde 16 farklı meyve türünün bu afetten etkilendiğini açıklayan Gizligider, "Çok kapsamlı bir çalışma yapıldı. 24'ü yoğun olmak üzere 65 vilayet etkilendi. Ve bir yere gelindi. Yavaş yavaş TARSİM ödemeleri başladı" dedi.