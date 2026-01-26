Türkiye'de soğuk hava etkisini sürdürüyor: Doğu'da kar yağışı devam edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde kış şartları etkili olmaya devam ediyor.

Özellikle iç ve doğu kesimlerde soğuk hava hakim, kar yağışları görülüyor; kıyı bölgelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur geçişi bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor, bazı bölgelerde ciddi don ve buzlanma riski bulunuyor.

SICAKLIK DÜŞÜK SEVİYELERDE SEYREDECEK

Bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.

Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak; iç kesimlerde kar yağışı görülüyor.

Doğu Anadolu'da -10 ile -13 derece gibi düşük sıcaklıklar kaydediliyor.

Batı bölgelerde 10-16 derece aralığında daha ılıman, ancak yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli kar yağışı dikkat çekiyor.

KAR YAĞIŞI DOĞUDA DEVAM EDİYOR

Salı günü soğuk havanın iç ve doğu bölgelerde yoğunlaşması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da -8 ile -13 derece, İç Anadolu'da -5 civarı sıcaklık değerleri görüleceği düşünülüyor.

Kar yağışlarının özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda devam edeceği öngörülüyor.

Batı ve güney kıyılarda yağmurlu havanın etkili olması sıcaklıkların 10-17 derece civarında hissedileceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Batı Karadeniz'de karla karışık yağmur geçişi beklentisi yüksek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ALTINDA HİSSEDİLECEK

Çarşamba günü soğuk havanın devam etmesi, Doğu Anadolu'da -8 dereceye varan sıcaklıklar bekleniyor.

İç Anadolu ve Karadeniz iç kesimlerinde kar yağışının devam edeceği öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu'da daha ılıman ancak genel olarak ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların hakim olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların iç ve doğu bölgelerde kar şeklinde yoğun görüleceği düşünülüyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİ DEVAM EDECEK

Perşembe günü batı bölgelerde sıcaklıkların 10-19 dereceye yükselmesi, doğuda ise soğuk hava ve kar yağışının sürmesi bekleniyor.

İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar geçişi, yüksek kesimlerde ise kar geçişi öngörülüyor.

Güneydoğu'da ise daha az yağışlı ve ılıman bir hava tahmin ediliyor.

Soğuk havanın iç kesimlerde kendini hissettirmeye devam edeceği düşünülüyor.

Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da ise -6 ile -9 derece sıcaklıklar ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

Batı ve güneyde 8-17 derece aralığında yağmurlu havanın hakim olacağı; genel olarak doğu bölgelerde kar, batıda yağmur şeklinde yağış öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

26 Ocak Pazartesi:

27 Ocak Salı:

28 Ocak Çarşamba:

29 Ocak Perşembe:

30 Ocak Cuma: