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Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü bayram sonrasında da sürüyor

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü bayram sonrasında da sürüyor Baas rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine kitleler halinde kesin dönüşü başladı. Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaşan geri dönüşler, Kurban Bayramı bitmesine rağmen aynı hızla sürmeye devam ediyor.