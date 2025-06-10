Türkiye, iç savaş nedeni ile mağdur olan Suriyelilere kucak açmıştı.
Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü ivme kazandı.
Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.
13 YIL BOYUNCA SIĞINDIKLARI TÜRKİYE'DEN DÖNÜYORLAR
Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Muhammet Tune (20), iç savaş nedeniyle 13 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Savaş bitti ülkeme dönüyorum, çok mutluyum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirten 35 yaşındaki İsa Elmusa da "Suriye'de savaş bitti, ülkeme gideceğim, Türk halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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