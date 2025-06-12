Türkiye'den, Hindistan'daki uçak kazasına ilişkin başsağlığı mesajı

AA

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde feci bir uçak kazası meydana geldi...

Londra'nın Gatwick Havalimanına ulaşmak üzere havalanan ve 242 yolcuyu taşıdığı öğrenilen uçakta, ilk belirlemelere göre 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'daki uçak kazası hakkında yazılı açıklama yaptı.

"HİNDİSTAN HALKINA TAZİYELERİMİZİ SUNUYORUZ"

Açıklamada, Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan ve Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı kalkıştan 5 dakika sonra düşmüştü.

"Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçağın düşme nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.