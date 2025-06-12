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Haber Merkezi

Hindistan’ın batısındaki Ahmedabad kentinde bir yolcu uçağı düştü.

Yerel basın, kazanın Gujarat eyaletine bağlı Meghani Nagar bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.

UÇAKTA 242 KİŞİ BULUNUYORDU

Uçağın, Air India Havayolları’na ait olduğu ve Ahmedabad’dan İngiltere'nin Birmingham kentine gitmek üzere havalandığı belirtildi.

Uçakta 242 kişinin bulunduğu öğrenildi.

YERLEŞİM YERİNE YAKIN BİR BÖLGEYE DÜŞTÜ

Kazanın yaşandığı bölgeden yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

Uçağın düştüğü noktanın yerleşim yeri olduğu bildirilirken, güvenlik güçleri bölgeye giden tüm yolları kapattı.

CAN KAYBI YA DA YARALANMAYA İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA YOK

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Yetkililer, kazaya ilişkin henüz can kaybı veya yaralı sayısını doğrulamadı.

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