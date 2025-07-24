Türkiye'den İsrail'e Batı Şeria tepkisi: İlhak kararı hükümsüzdür

İsrail Meclisi, hükümete 1967'de işgal ettiği Filistin toprağı Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için çağrı yapan kararı oyladı.

Meclisteki 120 milletvekilinden 71'i kararın lehinde, 13'ü aleyhinde, kalanlar ise çekimser oy kullandı.

Kabul edilen kararda Batı Şeria'nın 'Yahudi halkının tarihi, kültürel ve manevi anavatanı ve İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu' iddia edildi.

FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINA KARŞI ÇIKILDI

Karar metninde ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkılırken bunun 'İsrail devleti ve vatandaşları için varoluşsal bir tehdit olacağı' öne sürüldü.

İsrail Meclisi'nde kabul edilen bu kararla 'Filistin devleti fikrinin gündemden çıkartıldığı' savunuldu.

Meclis ayrıca hükümeti Batı Şeria'daki Filistin topraklarından gasbedilerek inşa edilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde 'İsrail egemenliğini uygulamak için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmeye' çağırdı.

İsrail Meclisi'nin aldığı karar, Batı Şeria'nın ilhakını uygulamaya koymuyor ancak hükümete bu yönde adım atması için çağrı yapıyor.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi'nde Batı Şeria'nın ilhakına yönelik atılan adımlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

"İsrail Meclisi'nde oylanan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakını talep eden karar, uluslararası hukuk bakımından hükümsüzdür ve herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır" ifadesi kullanılan açıklamada Batı Şeria'nın Filistin toprağı olduğu ve 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunduğu aktarıldı, İsrail'in ilhak yönündeki her türlü teşebbüsünün, barış çalışmalarını baltalamayı hedefleyen gayrimeşru ve provokatif çabalardan ibaret olduğu vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin şiddet politikalarının ve hukuksuz eylemlerle ayakta kalma çabalarının her geçen gün yeni krizlere yol açtığı, uluslararası düzene ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Soykırımcı İsrail'in saldırganlığına karşı gecikmeksizin bağlayıcı ve caydırıcı önlemler alınmalı, uluslararası sistemin hukuki ve ahlaki yükümlülükleri etkin bir biçimde yerine getirilmelidir.

İSRAİL'İN İLHAK ETMEYİ ARZULADIĞI FİLİSTİN TOPRAĞI: BATI ŞERİA

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'daki varlığı uluslararası hukuka göre işgal sayılıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geçen kararlara göre İsrail'in savaşla elde ettiği bu toprakları ilhakı reddediliyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanırken işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistin topraklarını gasbetmeye yönelik adımlarını daha da artırdı.

Uluslararası hukuka göre işgalci niteliğindeki İsrail'in işgal ettiği topraklara kendi vatandaşlarını nakletmesi ya da burada yaşayan Filistinlileri zorla göç ettirmesi yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail'deki aşırı sağcı partiler ve siyasiler sık sık işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudilerin üstünlüğünü savunarak İsrail'in daha fazla toprak gasbetmesi ve Batı Şeria'yı ilhak etmesi gerektiğini dile getiriyor.

Yasa dışı yerleşimlerde yaşayan İsrailliler, İsrail kanunlarına tabi tutuluyor.

Buna karşın Batı Şeria'da yaşayan yaklaşık 4 milyon Filistinli, İsrail ordusunun işgali altında yaşıyor ve İsrail askeri yönetimine maruz kalıyor.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktaları, yol kapatmaları, Filistin beldelerine yönelik baskınları Filistinliler için hayatı dayanılmaz kılıyor.

Bunun yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları da Filistinlilerin maruz kaldığı diğer bir şiddet unsurunu oluşturuyor.