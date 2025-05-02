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DHA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait “Conscience” adlı gemiye yönelik saldırı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Gemide Türk vatandaşlarının da bulunduğunu belirten Keçeli, söz konusu geminin İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığı yönünde ciddi iddiaların gündeme geldiğini ifade etti.

"VATANDAŞLARIMIZ İÇİN MALTA MAKAMLARI İLE ÇALIŞIYORUZ"

Vatandaşların güvenliği için gerekli adımların atıldığını vurgulayan Keçeli, şu açıklamalarda bulundu: