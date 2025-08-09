Abone ol: Google News

Türkiye’den Suriye’ye gaz akışı Cender santralinde başladı

Türkiye-Suriye gaz hattı üzerinden Suriye’ye aktarılan Azerbaycan gazı, Humus’ta yer alan Cender Termik santraline pompalanmaya başlandı.

Yayınlama Tarihi: 09.08.2025 17:46

Suriye'de, geçtiğimiz Aralık ayında Beşar Esad'ın devrilmesiyle 11 yıllık içi savaş son buldu.

Türkiye, bu çerçevede normalleşme adımları atmaya başlayan Suriye'ye verdiği desteği her alanda sürdürdü. 

Enerji altyapısının yeniden inşa sürecine de destek veren Türkiye, Suriye'ye doğalgaz ihracatına başladı. 

Bu kapsamda, Türkiye'den Suriye’ye gaz akışı bugün Cender santralinde başladı.

VANALAR AÇILDI 

Suriye Enerji Bakanı yardımcısı Gayyas Diyab ile Humus valisi Abdurrahman El-Ama’nın katılımıyla vanalar açıldı.

POMPALANMASI BEKLENİYOR 

Cender termik santralinden sonra, ülkenin orta kesimindeki Nasıriyye ve Tişrin termik santrallerine de pompalanması bekleniyor.

