Türkiye’den Suriye’ye gaz akışı Cender santralinde başladı

Suriye'de, geçtiğimiz Aralık ayında Beşar Esad'ın devrilmesiyle 11 yıllık içi savaş son buldu.
Türkiye, bu çerçevede normalleşme adımları atmaya başlayan Suriye'ye verdiği desteği her alanda sürdürdü.
Enerji altyapısının yeniden inşa sürecine de destek veren Türkiye, Suriye'ye doğalgaz ihracatına başladı.
Bu kapsamda, Türkiye'den Suriye’ye gaz akışı bugün Cender santralinde başladı.
VANALAR AÇILDI
Suriye Enerji Bakanı yardımcısı Gayyas Diyab ile Humus valisi Abdurrahman El-Ama’nın katılımıyla vanalar açıldı.
POMPALANMASI BEKLENİYOR
Cender termik santralinden sonra, ülkenin orta kesimindeki Nasıriyye ve Tişrin termik santrallerine de pompalanması bekleniyor.