Türkiye'nin Afrika Açılımı: 36,6 milyar dolarlık tarihi ticaret rekoru

200 yılını Avrupalıların sömürüsüyle geçiren Afrika uyanıyor...

Son dönemde yerel yönetimler güçlenirken başta Fransa olmak üzere Avrupa güçleri, kara kıtadan kovuluyor.

Bu süreçte ise Türkiye, Osmanlı'dan bu yana insani ilişkiler içinde olduğu kıta ülkeleriyle bağlarını güçlendiriyor.

Eğitim, ticaret ve üretimde geri kalmış Afrikalı dostlarına yardım elini esirgemeyen Türkiye, iki tarafın da çıkarlarını gözeten, sömürü düzeninden uzak yaklaşımı ile kıta ülkelerinin güvenini kazanıyor.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ VARLIĞI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin Afrika kıtasındaki varlığına ilişkin bilgi verdi.

53 RESMİ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar Afrika'ya 53 resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın 2013'te Gabon'da dile getirdiği "Afrika Afrikalılarındır, biz sizin altınlarınız için burada değiliz" sözleri, Türkiye'nin sömürgeci olmayan, samimi yaklaşımını ortaya koymuştu.

Bu yaklaşım, kıta genelinde Türkiye'ye karşı artan güvenin önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

DİPLOMATİK AĞ 12'DEN 44'E ÇIKTI

Türkiye, Afrika'daki büyükelçilik sayısını 12'den 44'e çıkardı. Son verilere göre Türkiye-Afrika ticaret hacmi 36,6 milyar dolara ulaştı.

Türk müteahhitlik firmaları, kıta genelinde 97 milyar dolarlık projelere imza attı.

Türk Eximbank'ın Afrika Finans Kuruluşu'na yaptığı yatırım ise Türkiye'nin bölgesel ekonomik etkisini güçlendiren stratejik bir adım oldu.

EĞİTİM VE KÜLTÜRLE GÜÇLENEN İLİŞKİLER

Afrika açılımının en güçlü ayaklarından birini eğitim ve kültürel iş birliği oluşturuyor.

Türkiye Bursları programı kapsamında Türkiye'de eğitim gören Afrikalı öğrenci sayısı, son yıllarda 6 kat artarak 62 bine çıktı.

Bu sayede kıtada Türkiye'nin yetiştirdiği binlerce genç, ülkelerinde dostluk köprüleri kuruyor.

TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı aracılığıyla yürütülen kültürel programlar, insani yardımlar ve sosyal projeler Türkiye'nin kıtadaki varlığını daha da derinleştiriyor.

BARIŞ VE GÜVENLİKTE ETKİN ROL

Afrika Boynuzu bölgesinde yürütülen girişimlerle bölgesel istikrarın güçlenmesine katkı sağlandı.

Türkiye, son olarak Etiyopya-Somali barış görüşmelerinde arabulucu olarak önemli bir diplomatik başarıya imza attı.

Somali'de kurulan askeri üs ise Türkiye'nin kıtadaki stratejik ve güvenlik boyutundaki varlığını pekiştirdi.

GELECEĞE YÖNELİK STRATEJİK ORTAKLIK

Türkiye'nin Afrika vizyonu, ekonomik kazanımların ötesinde dostluk, karşılıklı saygı ve uzun vadeli ortaklığa dayalı bir stratejiyi esas alıyor.

'Eşit ortaklık' ve 'kazan-kazan' ilkeleri, bu ilişkilerin hem Türkiye hem de Afrika ülkeleri için sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan bir yapıya kavuşmasını sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Afrika açılımı, kıtanın dört bir yanında Türkiye'nin etkisini güçlendirirken, 21'inci yüzyılın en önemli dış politika başarı hikayelerinden biri olarak öne çıkıyor.