Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Türkiye, 9 yıl önce bugün demokrasisine inen darbe girişimini halkın gücü ile bertaraf edilmesini anıyor.

Bu duygularla Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, "15 Temmuz darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, emniyet güçlerimizin ve Türk halkının kararlı duruşuyla sonuçsuz bırakılmıştır.1 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz şehitlerimizi anmak ve kahraman milletimizin demokrasi mücadelesini hatırlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz." dedi.

"ŞEBEKELERİ ÇÖKELTİLDİ"

Ökem, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan FETÖ mensuplarının 15 Temmuz gecesi Türkiye’de devlet kurumlarını ele geçirmeyi hedeflediğini anımsatarak, "15 Temmuz darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, emniyet güçlerimizin ve Türk halkının kararlı duruşuyla sonuçsuz bırakılmıştır. Darbe girişiminden bu yana geçen süre zarfında, yargı süreçleri işletilmiştir. Faillerin adalet önünde hesap vermeleri sağlanmıştır. Terör örgütünün devlet kurumları bünyesindeki şebekeleri çökertilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ökem, FETÖ'nün yabancı ülkelerdeki yapılanmalarının ortadan kaldırılması amacıyla mücadelenin sürdüğünü kaydetti.

"ZAFERİN ADI TÜRKİYE" TEMALI FOTOĞRAF SERGİSİ DÜZENLENDİ

Öte yandan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin (KTMÜ) ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Zaferin Adı Türkiye" temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Anma programıyla devam eden etkinlikte, TRT tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimini anlatan film gösterildi.