Türkiye’nin dev hastaneleri satıldı! İşte, yeni sahipleri…

İş Bankası kuruluşu olan Trakya Yatırım Holding bünyesinde yer alan Bayındır Sağlık Grubu satışa çıktı.

Haziran ayında duyurulan anlaşmanın ardından Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği AŞ'nin yüzde 80 hissesi önde gelen özel hastane zinciri Acıbadem Grubu'na satışı gerçekleşti.

Rekabet Kurumu tarafından onaylanan satışın ardından yüzde 80’lik hissesinin bedeli ise dudak uçuklattı.

55 MİLYON DOLARA DEVREDİLDİ

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 55 milyon dolarlık bir bedel karşılığında 3 hastane ve 6 diş kliniği bulunan sağlık grubunun Acıbadem'e devredildiğini açıkladı.

Acıbadem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ise devrin yalnızca bir hisse alımı olmadığını vurgulayarak, “29 hastane, 15 ayakta tedavi merkezi ve 29 bin çalışana ulaştık. Bayındır ile birlikte bir kültürü ve güçlü bir altyapıyı devralıyoruz” dedi.