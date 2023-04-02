Türkiye'nin devasa projeleri açılışa hazırlanıyor! Sayılı günler kaldı.. Türkiye'nin dört bir yanında mega projeler hayata geçirilecek. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Yeni Zigana Tüneli, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ve AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın hizmete alınmasıyla yeni eserler hizmete girecek.

AA

Son 21 yılda Türkiye büyük bir yol katetti.

Bu kapsamda yurdun 4 bir yanı ulaşım araçları ile adeta sarıldı.

Bir yandan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaraları sarılmaya devam edilirken bir yandan da ülke genelinde mega projelere yönelik çalışmalar da sürüyor.

Çalışmaların Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelerde 7/24 esasına uygun olarak devam ettiği belirtilirken mega projelerin de aralarında olduğu birçok açılışa yakın zamanda imza atılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gelecek günlerde açılış şöleninin yaşanacağını dile getirerek, söz konusu projelerden birinin de Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı olduğunu belirtti.

"Demir yolu ağımızın önemli bir parçasını daha tamamlayacağız"

Söz konusu hattı yakın zamanda vatandaşın hizmetine sunacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'mızın da ilave edilmesiyle Ankara merkezli hızlı tren demir yolu ağımızın önemli bir parçasını daha tamamlayacağız. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattıyla, Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşecek. 12 saat olan seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat arası da 1 saate inecek.

1,4 milyon vatandaşın hizmetine sunulacak

Proje kapsamında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere toplam 8 istasyon inşa edildi. Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinde yaşayan yaklaşık 1,4 milyon vatandaşın da hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşması bekleniyor.

Hat boyunca toplam uzunlukları 66 kilometre olan 49 tünel ile 27,2 kilometre olan 49 viyadük inşa edildiği bildirildi.

Projenin en uzun tüneli ise 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde yer aldığı kaydedildi.

Bakanlık, İBB'den devraldı

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı hizmete almak için çalışmalar ise hız kesmeden devam ediyor.

2017'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ihalesi yapılan hattın, İBB tarafından bitirilemeyince, 22 Mayıs 2020'de, Bakanlık tarafından devralındı.

Devralındığında fiziki ilerlemenin yüzde 5 seviyesinde olduğu ve devirden 2 yıl gibi kısa sürede hattın test sürüşüne hazır hale geldiği kaydedildi.

"Tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede"

Bakan Adil Karaismailoğlu, 6,2 kilometre uzunluğundaki hatta Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent olmak üzere toplam 4 istasyon bulunuyor.

Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlarla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı tamamlanarak özellikle dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile buluşturulacak. Ayrıca, diğer toplu taşıma modlarıyla hastanenin entegrasyonu sağlanacak.

Proje ile Metrokent İstasyonu'nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Hattı'na, Kayaşehir İstasyonu'nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na entegre olacak. Bu entegrasyonla bölgenin havalimanına metroyla ulaşımı da sağlanacak. Hattın hizmete alınmasıyla, Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı (Bakırköy) arası 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakika olacak.

Zigana Tüneli ile seyahat süresi kısalacak

Vizyon projeler arasında yer alan İpek yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli'nin açılmasıyla ulaşımın daha kaliteli, hızlı ve güvenli hale gelmesi bekleniyor.

Tünelin, Doğu Karadeniz'in en önemli merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergahta inşa edildi.

Dünyanın 3. en uzun çift tüplü kara yolu tüneli

14,5 kilometre uzunluğunda çift tüpten oluşan Yeni Zigana Tüneli Projesi'nin toplam uzunluğu, bağlantı yollarıyla, 15,1 kilometreye ulaşıyor. Zigana Tüneli havalandırma sistemleri, kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan dikey şaft yapıları ile yapıldı. Zigana Tüneli, aynı zamanda ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın 3. en uzun çift tüplü kara yolu tüneli oldu.

Mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 virajın ortadan kaldırıldığı ve yolun 8 kilometre kısaldığını belirtildi.

Kesintisiz ve konforlu seyahat sağlandı

Seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika kısaltıldı. Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışı tesis edildi.

Yeni Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanıldığının altı çizilerek projenin Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildiğini vurguladı.

AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda test sürüşlerinde sona yaklaşıldı

Sadece İstanbul'da değil ülke genelinde raylı sistem yatırımlarının sürmeye devam ediyor.

Ankara'da Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'yla Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlanacak.

Hattın günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olduğu belirtilerek mevcut 108 araca ilave olarak 324 yeni nesil metro aracı alımının da Bakanlık tarafından yapıldığı vurgulandı.

"378,9 milyon avro tasarruf sağlanacak"

Hatlarda çalışan metro aracı sayısını 4 katına çıkardıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu şöyle konuştu: