Türkiye’nin en büyük bayrağı Kahramanmaraş dağlarına işleniyor

Kahramanmaraş'ın plaka kodu 46'dan esinlenerek hayata geçirilen proje kapsamında 1800 rakımlı Ahır Dağı Zirvesi'ne 40 bin metrekarelik Türk bayrağı işleniyor.

Bayrağın yanına da 6 bin metrekare büyüklüğünde İstiklal madalyası işlenecek.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BAYRAĞI OLACAK

Şehrin her noktasından çıplak gözle görülecek olan Türk bayrağı tamamlandığında Türkiye'nin en büyük bayrağı olarak kayıtlara geçecek.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bayrağın geceleri de görünmesi için ışıklandırma yapılacağını belirtti, çalışmaların Bayrak Kanunu'na uygun şekilde yapıldığını söyledi.

"ARTIK SADECE BİR DOĞA DEĞİL, BİR MİLLETİN ONURUDUR"

Bayraktaki ayın 2 bin 300, yıldızın ise 500 metrekare büyüklüğünde olduğunu belirten Toptaş, şunları söyledi:

Kahramanmaraş, Kurutuluş Savaşı'nda desten yazmış bir şehir. Şimdi o destanı yeniden yazmak için göğe uzanan bir sembol inşa ediyoruz. Dev bir Türk bayrağı doğaya işleniyor. Çünkü bu dağlar artık sadece bir doğa değil, bir milletin onurudur.

"PROJE TAMAMLANDIĞINDA ŞEHRİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLEBİLECEK"