Türkiye'nin etrafındaki 'ateş çemberi' haritada: Son halka İsrail-İran savaşı

Tarih boyunca medeniyetlerin doğup, gelişip dağıldığı Orta Doğu, aynı zamanda savaşların da merkezi oldu.

Bu durum günümüzde de devam ediyor.

Osmanlı'dan ayrılan toprakların tamamında yaklaşık 100-150 yıldır savaş, kan ve gözyaşı eksik olmuyor.

Türkiye bu coğrafyanın ortasında 100 yılı aşkın süredir bir Osmanlı bakiyesi olarak huzur içinde yaşarken etrafında biri biterken öteki başlayan savaşlara şahitlik ediyor.

TÜRKİYE'NİN ETRAFI ATEŞ ÇEMBERİ

Yaklaşık son 35 yıllık süreçte ise bu çatışmalar art arda geliyor.

13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İsrail-İran savaşı ise bu çatışma çemberinde adeta son halka oldu.

Bu savaşla birlikte 1998-2025 yılları arasında Türkiye'nin çevresinde tam 15 savaş çıktı.

35 YILDA ÇIKAN SAVAŞLAR

İşte 'Coğrafya kaderdir' sözünü doğrulayan o tabloyu oluşturan savaşlar ve yılları:

Kosova Savaşı (1998)

Körfez Savaşı (1991)

Afganistan Savaşı (1991-2021)

Rusya-Çeçen Savaşı (1994-2009)

ABD- Irak Savaşı (2003-2011)

İsrail-Lübnan Savaşı (2006)

Abazya Savaşı (2008)

Gazze Savaşı (2009-...)

Bosna Savaşı (1992-1995)

Suriye'de iç savaş (2011-2025)

Libya'da iç savaş (2011-2020)

Mısır darbesi (2013)

Donbass Savaşı (2014)

Rusya-Ukrayna Savaşı (2022-...)

İran-İsrail Savaşı (2025-...)