Türkiye'nin Eurofighter hamlesi dünya basınında: Yunanistan ve İsrail'i rahatsız etti

Türkiye hava kuvvetlerini daha da güçlendirmek için atılımlar yapmaya devam ediyor...

Yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın 2028 yılından itibaren envantere girmesi bekleniyor.

Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri, KAAN gelene kadar yeni bir uçak ile hava gücünü takviye etmek istiyor.

ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına ilişkin iş birliği anlaşması imzaladı.

İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer açıklamalarda bulundu.

Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'ı Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı." dedi.

"İŞ BİRLİĞİNİ DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAK"

İngiltere Başbakanı Starmer, "Türkiye ile İngiltere arasındaki stratejik ortaklığı, iki ülke arasındaki ilk işbirliği çerçevesiyle duyuruyoruz" ifadesini kullanarak, önemli bir mihenk taşı olan bu gelişmenin mevcut iş birliğinin derinliğini artıracağını ve daha ileriye taşıyacağını vurguladı.

İngiltere'nin Türkiye'ye 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı sağlayacağını ve gelecekte daha fazlasının alınması seçeneğinin bulunduğunu bildiren Starmer, "Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, artıracak. İkili savunma sanayindeki iş birliğini artıracak." dedi.

44 ADET EUROFİGHTER YOLDA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplamda 44 adet Eurofighter Typhoon​​​​​​​ alınmasının planlandığını kaydetti ve "İngiltere'den 20 adet, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

İngiliz hükümetinin resmi internet sitesinde "bir neslin en büyük savaş uçağı ihracat anlaşması" denilen anlaşma, başta Yunanistan ve İsrail olmak üzere dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

"8 MİLYAR STERLİNLİK ANLAŞMA"

İngiliz kamu yayıncısı BBC, Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan anlaşmayı "Türkiye ile 8 milyar sterlinlik Typhoon savaş uçağı anlaşması imzalandı" başlığıyla okuyucularına servis etti.

BBC'de yer alan haberde, Londra hükümetinin anlaşmayı son 20 yılda yapılan en büyük savaş uçağı anlaşması olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İngiltere ile stratejik ilişkilerin yeni bir sembolü" olarak gördüğü ve Starmer'in "dönüm noktası niteliğinde bir an" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

"8 YIL SONRA İLK SİPARİŞ"

ABD'nin önde gelen haber ajanslarından Associated Press (AP), Türkiye'nin önemli adımını "Türkiye, İngiltere ile 20 adet Eurofighter jet uçağı için anlaşma imzaladı" başlığıyla duyurdu.

AP, İngiltere'nin 8 yıl sonra ilk kez Eurofighter Typhoon savaş uçakları ihracatına onay verdiğini belirtirken Londra hükümetinin son Eurofighter ihracatının 2017'de gerçekleştiğini hatırlattı.

AP ayrıca, Almanya'nın da Türkiye'ye savaş uçağı satışı konusunda İngiltere ile benzer bir tutum sergileyerek yeşil ışık yaktığını vurguladı.

"PUTİN'E MESAJ"

New York merkezli finans dergisi Bloomberg, Ankara ve Londra arasındaki anlaşmayı "İngiltere, Putin'e mesaj vermek için Türkiye ile 8 milyar sterlinlik jet anlaşması imzaladı" ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin ABD dışındaki bir ülkeden yaptığı ilk savaş uçağı alımı" diyen Bloomberg, İngiltere Başbakanı Starmer'in Ankara ziyareti öncesinde yaptığı açıklamaları aktardı.

Bloomberg'in haberine göre Starmer, “Türkiye, NATO'nun güneydoğu kanadı için hayati önem taşıyor" dedi ve "Bu, Avrupa ve NATO'nun gücüne dair gerçekten önemli bir işaret. Bu nedenle Putin'e, NATO'nun her zamankinden daha güçlü olduğu mesajını veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİRECEK MUAZZAM ANLAŞMA"

İsrail gazetesi Maariv, Ankara'da imzalanan anlaşmaya ilişkin "Türkiye'nin, güç dengesini değiştirecek muazzam anlaşması" başlığını kullandı.

Anlaşmanın NATO müttefikleri arasındaki savunma ilişkilerini derinleştirdiği kaydedilen haberde, Eurofighter savaş uçakları için "Türkiye’nin hava kuvvetlerini modernize etmesine de katkı sağlayacak" denildi.

Haberde, Türkiye'nin uzun süredir Batı ile en sıcak diplomatik ilişkilerini yaşadığı belirtildi ve Ankara'nın Eurofighter uçaklarının yanı sıra ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını da envanterine katmak istediği vurgulandı.

Haberde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

Avrupa ülkeleri, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan ve saldırı İHA’larıyla öne çıkan Türkiye’yi, doğu kanadının güvenliği açısından kritik bir ortak olarak görüyor. Savunma modernizasyonunda hız kesmeyen Türkiye’nin envanterine, Katar ve Umman’dan takviye uçaklar eklenecek.

"İSRAİL'İ ENDİŞELENDİREN ANLAŞMA"

İsrail'de yayın yapan "The Renewal" gazetesi, gelişmeyi "İsrail’i endişelendiren anlaşma" başlığıyla duyurdu.

Gazete, Bayraktar insansız hava araçları (İHA) ile Türk savunma sanayisinin adından sıkça söz edildiğini vurgularken Ankara'nın bu anlaşma ile hava üstünlüğüne güç katmak istediği belirtildi.

Gazete, anlaşmanın yalnızca uçak satışını değil, aynı zamanda teknik destek ve bakım paketini de içerdiğini yazdı.

"KRİTİK BİR ADIM"

İsrail'in önde gelen Yedioth Ahronot gazetesi, anlaşmayı "kritik bir adım" olarak değerlendirdi.

Gazetede yer alan haberde, "Ankara NATO bağlarını güçlendirirken, Türkiye’nin hava gücünü artırma hedefinde kritik bir adım" ifadesini kullandı.

Uzman görüşlerine yer verilen haberde, "Bu gelişme, Türkiye’nin hava savunma kapasitesini modernize etme sürecini hızlandıracak ve bölgesel güç dengelerinde yeni bir sayfa açacak" değerlendirmesi yer aldı.

YUNAN GAZETESİNDEN KAPSAMLI ANALİZ

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye'nin satın almak için İngiltere ile anlaşmaya vardığı Eurofighter savaş uçaklarına ve anlaşmaya ilişkin kapsamlı bir analiz yazısı yayımladı.

"Türkiye, Eurofighter savaş uçaklarıyla hava filosunu güçlendirmeyi hedefliyor" denilen analizde, "Türkiye’nin gözü yeni nesil modellerde" ifadesi yer aldı.

Analizde, Eurofighter savaş uçaklarının Tranche 3A, Tranche 4 ve Tranche 5 modelleri bulunduğu belirtildi. Ankara'nın Tranche 4 ve Tranche 5 modellerine yöneleceği iddia edildi.

Gazete, Tranche 4'ün gelişmiş radar, yeni sensörler ve güçlü elektronik savaş sistemleriyle ön plana çıktığını aktarırken Tranche 5 modelinin ise Eurofighter serisinin en modern sürümü olacağı vurgulandı.

Kathimerini, Tranche 5 için "Bu versiyonda gelişmiş Captor-E/ECRS Mk1 radarı, yeni savaş bilgisayarları, yeniden tasarlanmış kokpit ve İsveç üretimi AREXIS öz savunma sistemi yer alacak. Ayrıca, Taurus ve AARGM anti-radar füzeleri gibi stratejik silahları taşıyabilecek kapasiteye sahip olacak" dedi.

"EGE’DE GÜÇ DENGELERİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Parapolitika, "Türkiye’nin Eurofighter alımı Ege’deki güç dengelerini nasıl değiştirecek" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi:

Türkiye'nin, Londra'nın desteğiyle ve Katar ile Umman'ın katılımıyla Eurofighter Typhoon satın alması, Ankara'nın askeri yeniden yapılanmasının bir göstergesi. Eurofighter Typhoon Tranche 3 ve 4 modelleri; AESA radarı, gelişmiş elektronik sistemleri ve Ege’deki dengeleri değiştirecek uzun menzilli füzeleri taşıma kabiliyetine sahip. Türkiye açısından bu satın alma, yerli KAAN savaş uçağı operasyonel hale gelene kadar ‘teknolojik köprü’ görevi görecek. Ankara, bağımsız ama Batılı müttefikleri için vazgeçilmez olduğunu kanıtlayarak Avrupa’nın desteğiyle bölgesel bir güç olarak konumunu sağlamlaştırmaya çalışıyor.

"ATİNA ŞAŞIRMADI"

Ekathimerini gazetesi ise, "Yunanistan, Türkiye'nin Eurofighter alımına şaşırmadı" başlıklı haberinde, Atina'nın bu gelişmeye hazırlıklı olduğunu belirtti.

Ancak, Türkiye'nin hava gücündeki artışın Yunanistan için uzun vadeli güvenlik endişeleri doğurabileceği vurgulandı.

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ: "TÜRKİYE'NİN HAVA GÜCÜ ARTIYOR"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fileleftheros gazetesi, "Eurofighter kararı, Türkiye'nin bölgede uzun vadeli hâkimiyet stratejisinin parçası" başlıklı haberinde, Türkiye'nin Eurofighter alımının, adadaki stratejik dengeleri etkileyebileceğine dikkat çekti.

Haberde, Türkiye'nin bu adımının, GKRY'nin savunma stratejilerini gözden geçirmesine neden olabileceği ifade edildi.