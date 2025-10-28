Abone ol: Google News

Eurofighter’lar, Türk hava sahasında F-16’lar tarafından karşılandı

MSB, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in ziyareti dolayısıyla Türkiye'ye gelen Eurofighter uçaklarının, Türk hava sahasına girişlerinde Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar tarafından karşılandığı anları paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 04:06
  • Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in ziyareti nedeniyle Türk hava sahasına giren Eurofighter uçaklarının F-16'lar tarafından karşılandığını bildirdi.
  • Starmer ve Erdoğan, 44 Eurofighter Typhoon savaş uçağının alımına ilişkin bir anlaşma imzaladı.
  • Hava sahasına giren Eurofighter uçaklarına, F-16'lar Ankara'ya kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 44 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının alımına ilişkin anlaşmaya imza attı.

F-16’LARDAN EUROFIGHTER UÇAKLARINA KARŞILAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Starmer’in ziyareti dolayısıyla Türkiye'ye gelen Eurofighter uçaklarının, hava sahasına girişlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından karşılandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Starmer'in ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait 3 Eurofighter uçağının Türkiye'ye geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Eurofighter uçaklarını ülkemiz hava sahasına girişlerinde, Hava Kuvvetlerimize ait F-16'lar karşılayarak Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığımıza kadar intikale refakat etti." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, uçaklara ait görüntüler de yer aldı.

