Eurofighter’lar, Türk hava sahasında F-16’lar tarafından karşılandı

- Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in ziyareti nedeniyle Türk hava sahasına giren Eurofighter uçaklarının F-16'lar tarafından karşılandığını bildirdi.
- Starmer ve Erdoğan, 44 Eurofighter Typhoon savaş uçağının alımına ilişkin bir anlaşma imzaladı.
- Hava sahasına giren Eurofighter uçaklarına, F-16'lar Ankara'ya kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 44 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının alımına ilişkin anlaşmaya imza attı.
F-16’LARDAN EUROFIGHTER UÇAKLARINA KARŞILAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Starmer’in ziyareti dolayısıyla Türkiye'ye gelen Eurofighter uçaklarının, hava sahasına girişlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından karşılandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Starmer'in ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait 3 Eurofighter uçağının Türkiye'ye geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Eurofighter uçaklarını ülkemiz hava sahasına girişlerinde, Hava Kuvvetlerimize ait F-16'lar karşılayarak Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığımıza kadar intikale refakat etti." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, uçaklara ait görüntüler de yer aldı.