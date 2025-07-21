Türkiye'nin fındık üretiminde büyük kayıp

Türkiye’nin en fazla fındık üreten ili Ordu’da, bu yıl ciddi bir üretim düşüşü yaşanıyor.

Nisan ayında etkili olan zirai don ve zararlılar nedeniyle fındık rekoltesinde yaklaşık yüzde 70 oranında azalma tespit edildi.

2024 yılında 202 bin ton olan fındık rekoltesi, bu yıl sadece 64 bin 149 ton olarak hesaplandı.

Yetkililer, bu rakamın ilerleyen günlerde daha da düşebileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GENELİNDE YÜZDE 50 KAYIP TAHMİN EDİLİYOR

Türkiye genelinde fındık üretiminde de ciddi düşüş bekleniyor.

İlk tahminlere göre ülke genelindeki rekolte kaybı yüzde 50’ye yaklaşabilir.

'REKOLTE TAHMİNİMİZ DAHA DA DÜŞEBİLİR'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, sürece dair şu açıklamayı yaptı:

Bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta 2025 yılı rekolte çalışmaları Ordu ilimizde 1 Temmuz itibariyle başlamıştı ve artık çalışmalar tamamlandı. Belirlenen 400 noktada özverili ve ciddi bir çalışma yürütüldü. Harmana gelecek ve çuvala sağlam girebilecek olan fındığın rekoltesi yaklaşık olarak ortaya çıktı. 11 kurumun oluşturduğu komisyon fındık bahçelerinde çalıştı. Bu çalışmalar sonucu Ordu ilimizde rekolte 64 bin 149 ton 2025 yılı yaklaşık rekoltesi olarak açıklandı.

"ORDU EKONOMİSİ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP"

Soydan, açıklamasının devamında şunları kaydetti: