Türkiye'nin İHA filosu, yeşil vatan için 2 bin 200 saat uçtu

Türkiye'de Yeşil Vatan'ı, İnsansız Hava Aracı (İHA) koruyor...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar ve rüzgar, orman yangını riskini önemli ölçüde artırdı.

Son zamanlarda birçok bölgede meydana gelen yangınlar, hızlı ve etkili müdahalenin önemini bir kez daha hatırlattı.

İHA, YANGINLARDA KRİTİK ROL OYNUYOR

Bu mücadelede teknolojinin rolü ise her geçen yıl daha da artıyor.

Özellikle İHA, yangınların erken tespit edilmesi ve müdahale süreçlerinin hızlandırılmasında kritik bir görev üstleniyor.

TÜRKİYE, İHA'DA DÜNYA 2'İNCİSİ

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede İHA teknolojisini aktif olarak kullanan 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

Toplam 14 İHA, orman yangınlarının erken tespiti ve müdahalesinde görev yapıyor.

TEMMUZ AYINDA 2 BİN 200 SAAT UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Temmuz ayından bu yana 2 bin 200 saat uçuş gerçekleştiren İHA'lar, erken tespit, anlık görüntü aktarımı ve güvenli keşif gibi kritik avantajlar sağlıyor.

20 saatten fazla havada kalabilen İHA'lar, uzun süreli gözetim imkanı sunarak, yangın bölgesindeki gelişmeleri kesintisiz takip edebiliyor. Termal kameralar sayesinde sıcaklık farklarını belirleyerek henüz alevlenmemiş yangın odaklarını tespit edebilen İHA'lar, yangın büyümeden müdahale imkanı sunuyor.

200 KİLOMETRENİN ÜZERİNDEKİ YANGINLARI DA TESPİT EDEBİLİYOR

Üstün kamera donanımıyla 200 kilometrenin üzerindeki yangınları dahi tespit edebilen İHA'lar, yerden veya helikopterden görülemeyen alanları gece gündüz fark etmeksizin görüntüleyerek komuta merkezine anlık bilgi aktarıyor.

Bu şekilde alevlerin yoğun, erişimin zor olduğu bölgelerde insan hayatını riske atmadan keşif yapılabiliyor. Böylece ekipler en doğru şekilde yönlendirilerek, müdahale süresi kısalıyor.

YENİDEN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALIYOR

İHA'lar, rüzgar, arazi yapısı ve mevcut yangın hatlarını analiz ederek, yangının yayılma yönünü tahmin edebiliyor. Yangın sonrasında ise zarar gören alanların haritalanması ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarında görev alıyor.

Gece gündüz fark etmeksizin görev yapan İHA'lar, erken uyarıdan doğru müdahale planlamasına kadar pek çok aşamada hem can hem de orman kaybını en aza indirmede kritik rol oynuyor.