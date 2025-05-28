Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Boğaz'dan geçecek

AA

Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, yarın önemli bir görevi yerine getirecek.

Osman Gazi, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde Boğaz'dan geçerek Filyos Limanı'na gidecek.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğalgaz üretimini 2 katına çıkaracak olan platform, 20 yıllık sürem bir göreve başlayacak.

Karadeniz'deki 20 yıllık görevi için de 1 yıl sonra görev yerine ulaşacak.

PLATFORMUN ÖZELLİKLERİ

Platformun maksimum doğalgaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip platformun personel kapasitesi 140 kişi.

Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacak. Platformda işlenen doğalgaz bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 26 Eylül 2024'te Çanakkale'de bulunan bir tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alınmıştı.

1 HAZİRAN'DA FİLYOS LİMANI'NDA

Tersanedeki faaliyetler 27 Mayıs'ta tamamlanıp kuru havuzdan çıkan platform, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Boğaz'dan geçecek.

Platform, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurlanacak.

İstanbul Boğaz'ını geçişi yaklaşık 11 saat sürecek platformun, 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor. Halihazırda Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'ndan 12 kuyudan 9,5 milyon metreküp günlük gaz üretiliyor.

2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan yüzer üretim platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğalgaz üretimi 2 katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.

Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanmış olacak. Platform, belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak.

İLK YÜZER DOĞALGAZ ÜRETİM PALTFORMU

Halihazırda 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle Türkiye, dünyanın 6'ncı büyük hidrokarbon deniz filosuna sahip bulunuyor.

Türkiye, denizlerde yürüttüğü petrol ve doğalgaz arama ve sondaj faaliyetlerini filoya eklediği ilk yüzer doğalgaz üretim platformu ile daha da ileri seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin denizlerde doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyordu. Osman Gazi ise Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu olarak hizmet verecek.