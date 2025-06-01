Türkiye'nin savunma sanayii hamleleri Yunanistan'da bir kez daha gündem oldu

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Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde giriştiği büyük çalışmalar tüm dünyada ilgi topluyor.

Kara, hava ve denizlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya koyulan milli silahlanma hamleleri ses getirmeye devam ediyor.

Savunma sanayii alanındaki gelişmeleri yakından takip eden Yunan basınında dikkat çeken bir haber daha yer aldı.

Türkiye'nin 18. Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı'nı bir platform olarak kullanarak Avrupa Birliği'ne yönelik açılımını hızlandırdığı ifade edilen haberde Türkiye'nin hızla silahlanma içerisinde olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin askeri ürünlerinin satışı ile Avrupa'yı çembere aldığını bildirdi.

İNSANSIZ SİSTEMLER KONUSUNDA BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİĞİ AKTARILDI

Türkiye'nin savunma sektörünün 3 bin 500 firmada 100 bini aşkın kişiye istihdam sağladığını bildiren Yunan basını ihracatın 2024'e kadar yüzde 65 arttığını bildirdi.

AB'nin yeni savunma finansmanı aracı Avrupa Güvenlik Eylemi'ne Türkiye'nin dahil edilmesinin korkusunu yaşayan Yunanistan, Ankara ile Brüksel'in bu yolla bağlarının derinleşeceğini dile getirdi.

Ayrıca Türkiye'nin küresel insansız hava aracı pazarının yüzde 65'ine sahip olduğu, insansız kara ve deniz sistemleri konusunda da büyük ilerleme kaydettiği aktarıldı.

NATO PANİĞİ

Türkiye'nin Avrupa savunmasındaki uzun süredir devam eden rolünün Türk yetkililerce sürekli olarak Avrupalı liderlere belirtildiği ifade edilen haberde Türk yapımı sistemlerin 75'inin NATO tarafından kullanıldığı, A400M uçağı gibi ortak Avrupa projeleri ve Türkiye'nin 2026 NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olmasının bu alanda önemli bir kilometre taşını temsil ettiği belirtildi.

"DÜNYADA AZ SAYIDA ÜLKE BU KABİLİYETE SAHİP"

Haberde ayrıca Türkiye'nin denizlerde çalışmalarına önemli alan ayırdığı ifade edilerek Türkiye'nin milli MİLDEN sınıfı denizaltıların teslimatının ardından nükleer güçle çalışan denizaltılar inşa etme planı olduğunun altı çizildi.

Yunan basını Türkiye'nin bu kabiliyete sahip yedinci ülke olmayı hedeflediğini aktardı.

Haberde son olarak şu anda inşası devam eden yeni REİS sınıfı filosu da dahil olmak üzere Türkiye'nin 13 denizaltısının bulunduğu dile getirildi.