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    Türkiye'nin solunum cihazları Brezilya'da kullanımda

    Koronavirüs döneminde Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları salgının etkisini devam ettirdiği Brezilya'daki hastanelerde kullanılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2020 - 11:37
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    Türkiye'nin solunum cihazları Brezilya'da kullanımda

    Dünyada koronavirüsün etkisini en çok gösterdiği ülkelerden biri Brezilya oldu.

    Yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle ölü sayısının 47 bini geçtiği ülkede hastaların tedavisi için Türkiye'de üretilen milli solunum cihazları hastanelere konuldu.

    SAO PAULO VALİSİ PAYLAŞTI: 2 BİN 72 SOLUNUM CİHAZI

    Sao Paulo Valisi Joao Doria, "Made in Türkiye" baskılı solunum cihazlarının fotoğraflarına yer verdiği mesajında, 2 bin 72 solunum cihazının Sao Paulo eyaletindeki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını aktardı. Doria, solunum cihazlarının Taubate, Registro ve Bauru bölgelerine ulaştığı ve hastanelerde hizmete sunulduğunu belirtti.

    Doria, Türkiye'den tedarik ettikleri solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını ikiye katlayabildiklerine işaret ederek, "Böylelikle Sao Paulo'da hiçbir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası tedaviden mahrum kalmayacak." açıklamasında bulundu.

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