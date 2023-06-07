Türkiye'nin yeni bakanları Meclis'te yeminlerini etti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha önce yemin etmeyen milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi. Törende yeni kabinede yer alan bakanlar yeminlerini gerçekleştirdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün saat 14.00’de yeni başkanını seçmek için toplandı.

Bugün gerçekleştirilecek seçimlerde 7 aday yarışacak.

AK Parti ve MHP’nin aday olarak gösterdiği Numan Kurtulmuş’un başkan olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılırken TBMM Başkanlığı için aday gösterilen diğer milletvekilleri de Meclis Genel Kurulu’nda destek arayacak.

Eski ve yeni bakanlar yemin etmek için Meclis'e geldi

Meclis Genel Kurulu ise oturumun başlaması ile birlikte başkanlık seçimi öncesinde milletvekili seçilen ancak daha önceki oturumda yemin etmeyen eski ve yeni Bakanların yemin töreni ile başladı.

Yeni kabine üyeleri Meclis'e davet edildi

Daha sonra ise yeni kabine üyeleri Meclis Genel Kurulu'na davet edilerek yemin etmeleri istendi.

Sırayla yeminlerini ettiler

Yeni kabinenin üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Meclis'te yeminlerini gerçekleştirdi.

Daha sonra Bahçeli, birleşime 20 dakika ara verdi. Milletvekilleri, ant içen bakanları tebrik etti.

Meclis'te okunan yemin metni

Eski ve yeni bakanların okuduğu yemin metninde şu ifadeler yer alıyor: