Türkiye'yi yağışlı günler bekliyor: Sıcaklıklar doğuda eksi değerlerde seyrediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde yağışlı bir hava hakimiyeti görülüyor.

Özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, batı ve kıyı bölgelerde ise yağmur-sağanak geçişleri bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugün batı ve güney kıyılarda yoğun ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava görülecek.

Sıcaklıklar kıyılarda 15-21, iç bölgelerde 5-15, doğuda 0-10 derece civarında ölçülecek.

Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış, güneybatı rüzgarlarıyla fırtına, bazı illerde çok kuvvetli sağanak yağış yaşanacak.

DOĞUDA KAR YAĞMAYA DEVAM EDİYOR

Cuma günü, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Batı ve güneyde yağışın azalacağı, sıcaklıkların genel olarak ılıman olacağı öngörülüyor.

Kar yağışının daha çok yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.

DOĞU ÜŞÜYECEK, BATI ISINACAK

Cumartesi günü doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Batıda ise parçalı bulutlu ve yer yer hafif yağışlı hava öngörülüyor.

Sıcaklıkların batıda 10-20 derece civarlarında, doğuda ise sıfır ve altında değerlerin görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE GÖRÜLECEK

Pazar günü yağışların kıyılarda iyice azalması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde aralıklı kar yağışının süreceği öngörülüyor.

Ülke genelinde, sıcaklıkların mevsim normalleri civarı veya hafif üzerinde ölçüleceği tahmin ediliyor.

YEREL YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Pazartesi günü doğu bölgelerde kar yağışının ve soğuk hava etkisinin devam etmesi bekleniyor.

Batı ve güneyde parçalı bulutlu bir hava ve yer yer hafif yağmur geçişi öngörülüyor.

Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği düşünülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

5 Şubat Perşembe:

6 Şubat Cuma:

7 Şubat Cumartesi:

8 Şubat Pazar:

9 Şubat Pazartesi: