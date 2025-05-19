Haber Merkezi

Avrupa ile vize krizi derinleşmeye devam ediyor...

Son dönemlerde Türkiye’de tatil masrafları hızla artış gösterirken birçok kişi, rotasını yurt dışına doğru çevirdi.

ROTA AVRUPA'YA DÖNDÜ

Her ne kadar turistlerin ilk tercihi hala Türkiye olsa da Türk vatandaşların çoğu tatil planı yaparken artık Avrupa ve Balkan ülkelerini tercih etmeye başladı.

Yurt dışı seyahati nedeniyle vize başvurularında da son dönemlerin en çok artış yaşandığı zamanlar bu yıl olarak kayıtlara geçti.

VİZELERDE RET REKORU

Ancak vize başvurularına verilen ret oranları da tüm zamanların en fazla seviyesine çıktı.

VİZELER NEDEN REDDEDİLİYOR?

Peki son zamanlarda vizelerin reddedilmesinin en önemli sebebi nedir?

EN ÖNEMLİ NEDENİ AÇIKLADI

Cüneyt Özdemir'in yayınına katılan gazeteci Kenan Taş, vizelerin reddedilmesindeki en önemli nedeni açıkladı.

'SAHTE OTEL REZERVASYONLARI'

Aracı kurumların başvurular yapılırken belgelere çok dikkat etmediğini belirten Taş, vizelerin reddedilmesindeki en önemli nedenin sahte otel rezervasyonları olduğunu açıkladı.

Taş, "Tüm vize işi yapan şirketlerin yaptığı bir oyun var burada sahte otel rezervasyonu. Vize redlerinin en büyük sebebi sahte otel rezervasyonlarıymış" ifadelerini kullandı.

ARACI KURUMLARA DİKKAT ÇEKTİ

Kenan Taş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Şu anda Türkiye’de insanların bir çoğu tatillerde bir yerlere gitmek istiyor, Avrupa’yı dolaşmak istiyor. Şu son 2-3 yıldır Türkiye’de büyük bir vize problemi var. Bakıldığı zaman Türklere vize verilmiyor diye bir söylem konuşuluyor. Aslında AB Büyükelçisi’nin bir açıklaması var, bu aracı şirketler dalavereli işler yapıyorlar, evrakları eksik veriyorlar o sebeple vermiyoruz diye açıkladı. Tüm vize işi yapan şirketlerin yaptığı bir oyun var burada sahte otel rezervasyonu. Vize redlerinin en büyük sebebi sahte otel rezervasyonlarıymış.

"TÜRK VATANDAŞLARI VİZE 800 MİLYON EURO PARA HARCAMIŞLAR"