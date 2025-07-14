Tutuklu CHP'li belediye başkanı sayısı 17 oldu

CHP'nin yolsuzlukları Türkiye'nin gündeminde.

Belediyelerdeki rüşvet, adam kayırma, irtikap ve ihale savaşları... Ne kadar pislik varsa ortalığa saçıldı.

Akçeli işlerden yeteri kadar pay alamayan CHP'lilerin şikayetleri ile başlayan soruşturmalar ve operasyonlar devam ediyor.

ESENYURT VE BEŞİKTAŞ'TA BAŞLAYAN OPERASYONLAR

31 Mart seçimlerinde CHP ve DEM Parti'nin "kent uzlaşısı" kapsamında, CHP'nin Esenyurt adayı olan ve yüzde 49 oy oranıyla belediye başkanı seçilen Ahmet Özer, 30 Ekim’de "PKK/KCK terör örgütü üyeliği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İkinci operasyon ise Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün belediyelere rüşvet vererek ihale organize ettiği" suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da olduğu toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

"Suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla 4 gün İstanbul Emniyeti'nde gözaltında tutulan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 17 Ocak’ta tutuklandı.

ONLARCA İTİRAFÇI, BAKLAVA KUTULARI VE VALİZLERLE RÜŞVET

Esenyurt ve Beşiktaş ile başlayan operasyonlar, daha birçok ilçe ve nihayetinde İBB'ye uzadı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla devam eden İstanbul'daki operasyonlar Antalya, Adana, Manavgat, Adıyaman gibi birçok CHP'li belediyeye sıçradı.

Geçtiğimiz yıldan bu zamana geçen süreçte soruşturmalar derinleşirken, gizli ihale toplantıları, otellerde yapılan rüşvet görüşmeleri öncesinde güvenlik kameralarına çekilen bantlar, bavullarla para transferleri ve en son da baklava kutuları ile rüşvet teslimatı görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu.

17 BAŞKAN TUTUKLANDI

Onlarca ismin yapılan yolsuzlukları itiraf ederek etkin pişmanlıktan yararlanıp kirli çamaşırları ortaya döktüğü soruşturmalarda 17 CHP'li belediye başkanı çeşitli suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSİM İSİM LİSTE

1) Ahmet Özer - Esenyurt Belediye Bşkanı

2) Rıza Akpolat - Beşiktaş Belediye Başkanı

3) Alaattin Köseler - Beykoz Belediye Başkanı

4) Ekrem İmamoğlu - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

5) Murat Çalık - Beylikdüzü Belediye Başkanı

6) Resul Emrah Şahan - Şişli Belediye Başkanı

7) Hasan Akgül - Büyükçekmece Belediye Başkanı

8) Hakan Bahçetepe - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

9) Utku Caner Çaykara - Avcılar Belediye Başkanı

10) Kadir Aydar - Ceyhan Belediye Başkanı

11) Oya Tekin - Seyhan Belediye Başkanı

12) Tunç Soyer - İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı

13) Niyazi Nefi Kara - Manavgat Belediye Başkanı

14) Muhittin Böcek - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

15) Zeydan Karalar - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

16) Ahmet Şahin - Büyükçekmece Belediye Başkanvekili

17) Özgür Kabadayı - Şile Belediye Başkanı