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Haber Merkezi

Uzun yıllardır deprem tedirginliği ile yaşayan İstanbul büyük bir tehlike atlattı.

AFAD verilerine göre 6.2, 4.9, 4.4, ve 3.9 büyüklüğünde depremlerle art arda sarsıldı.

Tüm Marmara Bölgesi'ni paniğe sevk eden sarsıntılar nedeniyle insanlar sokaklara döküldü.

O anlarda birçok TV kanalı da canlı yayındaydı.

tv100 EKRANLARINDA DEPREM PANİĞİ

Program sunucuları ve konuklar büyük panik yaşadı.

Onlardan biri de tv100 ekranlarında bülten sunan Oya Çebi oldu.

Konuğu ile yayın yapan Çebi bir anda sarsıntı ile irkildi. Hemen depremi anons eden Çebi'nin panik anları yayın tarihine geçti.