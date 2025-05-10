Emekli Hint Tümgeneral G.D. Bakshi, New India Junction YouTube kanalına verdiği röportajda, Türkiye'nin hilafeti canlandırmak ve Müslüman dünyasının lideri olmak istediğini iddia ederek, "Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz" tehdidinde bulundu.

Türkiye'nin Hindistan'a düşman olduğunu ve Pakistan-Hindistan savaşına müdahale ederek Keşmir'e 3 bin kişi gönderdiğini öne sürdü.

Bakshi, Türkiye'nin küresel güç olma çabalarına karşı Hindistan'ın nükleer ve uzay gücüyle üstün olduğunu savundu.

"SİZİN O TAPTIĞINIZ İNEĞE 7 ORTAK GİRERİZ"

Bunun üzerine TV42 ekranlarının sunucusu Kerem İşkan, generalin tehdit mesajına verdiği yanıtla, sosyal medyada gündem oldu.

Program sırasında Hint generalin yaptığı tehdide karşılık veren İşkan, şunları söyledi:

Değerli izleyiciler, Hindistan'la Pakistan arasındaki gerilim 6 Mayıs itibari ile çatışmaya dönüşürken, Hindistan'dan Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalar gelmeye başladı.



Hintli emekli general katıldığı programda "Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz" ifadelerini kullandı. Gelin gelin bir siz eksiktiniz, siz de gelin bakalım.



Oradan gelecekmiş de Türkiye'yi cehenneme çevirecekmiş falan. Böyle enteresan yani. Bak sizin o tanrı diye taptığınız ineğe 7 ortak gireriz, kurban da keseriz.



Tanrınızı gözünüzün önünde yeriz, aklınız durur. Şoka girersiniz yani. Sen git önce bir kendi ülkende yaşayan insanların sefaletine, pisliğine şununa bununa bir bak.



Yani dünyanın çöp tenekesi haline gelmiş Hindistan değil mi? Gidenler biliyor zaten fareye tapan mı ararsın. Neyse herkes bir rüzgar yapıyor kendi iç kamuoyuna değil mi?