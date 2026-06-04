VNL 2026: Hollanda-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte yayın kuruluşu...

2026 FIVB Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

İlk sınavında Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup ederek moral depolayan Filenin Sultanları, turnuvadaki çıkışını sürdürmek istiyor.

Voleybol tutkunları ise Hollanda-Türkiye mücadelesinin ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor

İşte 4 Haziran 2026 Hollanda-Türkiye voleybol maçına ilişkin bilgiler...

4 HAZİRAN 2026 HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI:

Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak mücadele, 4 Haziran 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Brezilya etabında oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati ise Türkiye saatiyle 22.30 olarak açıklandı.

Voleybolseverler, Filenin Sultanları'nın Hollanda karşısındaki mücadelesini TRT ekranlarından canlı takip edebilecek. Ayrıca maç, S Sport ve S Sport Plus platformlarında da yayınlanacak.