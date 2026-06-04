VNL 2026: Hollanda-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte yayın kuruluşu...
Dominik Cumhuriyet maçından galip ayrılan Filenin Sultanları, 2026 VNL'de ikinci maçında Hollanda'yı karşılayacak. Voleybol severler, "Hollanda-Türkiye maçı" saati ve yayın bilgilerini merak etti. İşte, 4 Haziran 2026 Hollanda-Türkiye voleybol maçı bilgileri...
2026 FIVB Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
İlk sınavında Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup ederek moral depolayan Filenin Sultanları, turnuvadaki çıkışını sürdürmek istiyor.
Voleybol tutkunları ise Hollanda-Türkiye mücadelesinin ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor
İşte 4 Haziran 2026 Hollanda-Türkiye voleybol maçına ilişkin bilgiler...
4 HAZİRAN 2026 HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI:
Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak mücadele, 4 Haziran 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Brezilya etabında oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati ise Türkiye saatiyle 22.30 olarak açıklandı.
Voleybolseverler, Filenin Sultanları'nın Hollanda karşısındaki mücadelesini TRT ekranlarından canlı takip edebilecek. Ayrıca maç, S Sport ve S Sport Plus platformlarında da yayınlanacak.