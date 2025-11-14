Uçak kazasında şehit olan askerlerin naaşları tören alanına götürüldü

- Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin adli tıp işlemleri tamamlandı.
Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen “C130” tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıp süreçleri sona erdi.
ŞEHİTLERİN NAAŞLARI ASKERİ TÖREN İÇİN MÜRTED HAVA ÜSSÜ’NE GÖTÜRÜLDÜ
Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.