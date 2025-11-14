Abone ol: Google News

Uçak kazasında şehit olan askerlerin naaşları tören alanına götürüldü

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.

Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 07:29
  • Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin adli tıp işlemleri tamamlandı.
  • Şehitlerin naaşları Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde askeri tören için yola çıktı.
  • Törenin ardından 3 şehit Ankara'da, 17 şehit ise memleketlerinde toprağa verilecek.

Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen “C130” tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıp süreçleri sona erdi.

ŞEHİTLERİN NAAŞLARI ASKERİ TÖREN İÇİN MÜRTED HAVA ÜSSÜ’NE GÖTÜRÜLDÜ

Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.

Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.

