Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil, PKK'nın fesih kararından rahatsız oldu

Haber Merkezi

Türkiye bugün, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik bir eşiği daha aştı...

Yoğun diplomasiler sonucu terör örgütü PKK, kendisini bugün feshedip, silahları bırakacağını açıkladı.

Süreç dünya basınında Türkiye'nin başarısı olarak yankılanırken, muhalefete yakınlığı ile bilinen gazetecilerden Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, bu durumdan rahatsız oldu.

İki gazeteci de sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla barış süreci için bu adımdan memnun olmadıklarını belirtti.

"AĞIR VE KABUL EDİLEMEZ"

İlk olarak Uğur Dündar, barış sürecinde Lozan'ın yok sayılmasını gerekçe göstererek şu ifadeleri kullandı;

PKK'nın kendisini feshedip silah bıraktığını açıklaması başarıdır.



Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan Lozan'ı reddeden, terör örgütü PKK'ya karşı verilen mücadeleyi Türk-Kürt savaşı olarak tanımlayan ve "Kürt Soykırımı"ndan söz eden PKK fesih açıklaması "Terörsüz Türkiye" hedefinin çok ötesinde ağır ve kabul edilemez ifadeler içermektedir.



Bunlar Sevr özlemiyle kaleme alınmış, reddedilmesi gereken dayatmalardır.

Uğur Dündar'dan sonra Yılmaz Özdil de aynı gerekçeyle şu ifadeleri paylaştı;

"TÜRKİYE DEVLET OLMA ÖZELLİĞİNİ YİTİRDİ"