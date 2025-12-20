Uğur Dündar, Sadettin Saran'ın sözlerini paylaştı: Korkacak bir durum yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, “şüpheli” sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrıldı.

Saran'ın evinde arama yapıldığı da belirtildi.

GECE SAATLERİNDE TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Fenerbahçe basketbol takımıyla birlikte İtalya'nın Milano kentinden olan Sadettin Saran'ın uçağı, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Saran, kendisini bekleyen Fenerbahçeli taraftarları selamladıktan sonra açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı.

SADETTİN SARAN ADLİYEDE

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

SARAN'IN İFADESİ ALINIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaların yöneltilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ifadeye vermeye başladı.

UĞUR DÜNDAR YAŞANANLARI ANLATTI

Süreç bu şekilde devam ederken Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevi yapan gazeteci Uğur Dündar, dün akşam yaşananları aktardı.

Sadettin Saran'ın basketbol maçını izlemek ve transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'da olduğunu söyleyen Dündar, "Dün Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın evinde arama yapıldığı sırada o, İtalya-Milano'da, isimleri duyulduğunda camianın çok sevineceği futbolcuları alabilmek için toplantı yapıyordu." dedi.

"KORKACAK BİR DURUM YOK"

Görüşmeler için iki toplantının planlandığını söyleyen Dündar, Saran'ın "Arama haberi geldiğinde yanındaki yöneticilere 'Korkacak bir durum yok. Sizler ve camia rahat olun. Hayatı sporla özdeş olmuş bir insanım. Bu gece dönüyoruz." ifadelerini kullandığını söyledi.

Dündar, "Toplantılardan biri iptal edildi. İlk görüşme biter bitmez de yurda dönüldü. Ve sabah erkenden ifadesini vermek üzere adliyeye gitti." diye konuştu.