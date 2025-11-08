Uğur İbrahim Altay'dan yatırımlara sürekli muhalefet edenlere sert cevap

Konya'da dev eserler hizmete alınmaya devam ediliyor...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"KONYA İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Karatay Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Uğur İbrahim Altay, eser üretmek ve Konya’nın sorunlarını çözmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Başta raylı sistem yatırımları olmak üzere Konya tarihine geçecek önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Altay, Ağır Bakım Kentsel Dönüşüm çalışmasıyla ilgili detayları da paylaştı.

Altay, "Meram’da bulunan Ağır Bakım diye bildiğimiz alanda tarihi bir dönüşüm yapıyoruz. Buradaki 56. Ağır Bakım Fabrikası’nı Ankara yolu üzerinde, ASELSAN fabrikasının olduğu yere taşıyoruz. Toplam 650 bin metrekare alanda 60 bin metrekare kapalı alanıyla iddia ediyorum ki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) en modern, en güzel tesisini inşa ediyoruz. Bu tesis için harcadığımız güncel para 5 milyar TL. Cephanelikle birleştirirseniz sadece TSK’ya yaptığımız kentsel dönüşümün güncel maliyeti 12 milyar TL. Peki, bu Ağır Bakım’ın olduğu alan ne olacak? Ağır Bakım’ın bulunduğu alanın yüzde 80’ini yeşil alan, sosyal tesis, sağlık tesisi, okul ve camiden oluşan bir komplekse dönüşüyor. Yüzde 20’lik kısmı ise harcadığımız bu paranın belediye bütçesine yük getirmemesi için, finansman için kullanılıyor. Sadece Ağır Bakım alanına yapacağımız parkın büyüklüğü, mevcut stat alanının yaklaşık 3.5 katı büyüklüğünde olacak." diye konuştu.

"BİZ BU TERANELERİ STADYUMDA DA DUYDUK"

Ağır Bakım’ı betonlaştırılacağı yönündeki iddialara sert sözlerle cevap veren Altay, şunları kaydetti:

Biz bu işleri yaparken birileri çıkıp kürsüden diyor ki; Ağır Bakım’ı betonlaştırıyorsunuz, sizi uyarıyoruz! Biz bu teraneleri stadyumda da duyduk, orada da ‘stat yeri rant yerine dönüştü’ dediniz. Park yapmaya başladık, ‘Suriyelilere park yapıyorsunuz’ dediler. Orada cami yapmaya başladık ‘Konya’nın bu kadar büyük camiye ihtiyacı var mı’ dediler. Valla sizin ihtiyacınız olmayabilir ama bizim ihtiyacımız var. Burada da aynı şeyi söylüyoruz. Konya bugüne kadar kullanmadığı bir alanı kullanmaya başlayacak. O bölgede bulunan askerlerimizin doğal olarak bakım yapmak için getirdikleri tankların yükü Ankara Yolu’na gidecek. Geçtiğimiz gün Milli Savunma Bakanımızla istişare ettik. Bakanımız, yeni fabrikada Konya sanayisi ile birlikte savunma sanayi adına üretim yapılmasıyla ilgili talimat verdi.

"SİZİN BURADAN ALACAĞINIZ TEK MALZEME BİZİ İZLEMEYE DEVAM ETMEKTİR"

Altay, "Tabi bunu söyleyen arkadaşları da anlıyorum. Malzeme arıyorlar, ‘muhalefet etmek için acaba Konya’yla ilgili ne söyleyebiliriz’ diyorlar. Ama kusura bakmayın, buradan size malzeme çıkmaz. Eğer malzeme arıyorsanız baklava kutularına bakın. Eğer malzeme arıyorsanız çağdaşlık teraneleri okuyup, milleti çöp dağlarının içinde yaşamaya mahkum edenlere bakın. Eğer malzeme arıyorsanız konser adı altında milletin parasını çarçur edenlere bakın. Sizin buradan alacağınız tek malzeme bizi izlemeye devam etmektir. Çünkü biz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

"KENDİ DELEGELERİ GİBİ ALINIP SATILABİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Konya genelinde yaptıkları önemli yatırımları anlatarak AK Parti teşkilatlarının desteğine de vurgu yapan Altay, şöyle devam etti: