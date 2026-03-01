Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula von der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İran’a yönelik saldırılar ve ardından yaşanan çatışmalı süreç ele aldı.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR"

Erdoğan, Türkiye’nin tüm tarafları diplomasi ve müzakere zeminine dönmeye davet ettiğini vurgulayarak, barış sürecine her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, bu süreçte Türkiye ile AB arasındaki yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.