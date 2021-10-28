10'uncu sefer UKOME Toplantısı'nda dile getirilecek 5 bin yeni taksi teklifine karşı çıkan taksici esnafı, Yenikapı'da toplandı. Taksiciler, İBB'ye "Önce bozuk araçlarınızı onarın" diye sitem etti.

İstanbul'daki taksi sorununa karşı UKOME'ye getirilen 5 bin yeni taksi teklifine, taksici esnafı karşı çıkmaya devam ediyor.

10'uncu kez toplantıya taşınan konu, bugün Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak UKOME Toplantısı'nda tekrar dile getirilecek.

Teklife karşı olan yüzlerce taksici, taksileri ile Yenikapı'da toplandı.

"ESNAF BURADA İMAMOĞLU NEREDE?"

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin (İBB) 10'uncu sefer gündeme getirdiği 5 bin yeni taksi teklifine karşı olan taksiciler, "Esnaf burada İmamoğlu nerede?" sloganları atarak İBB yönetimine kırmızı kart gösterdi.

"SEN ÖNCE BOZULAN BELEDİYE ARAÇLARINI ONAR"

Taksicilerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirten Taksici Faruk Süleymanoğlu, "Hakkımızı savunmak için burada toplandık. Bizi halkla öyle bir düşman etti ki, oğlum okulda 'Babanın mesleği ne?' sorusuna 'Taksici' dediğinde 'Hırsız mı?' diye soruyorlar. Böyle bir algı olur mu? Yapıyorsanız doğru dürüst iş yapın. Neymiş bizim esnafımıza maaş verecekmiş, güzel de sen önce bozulan belediye araçlarını onar." şeklinde konuştu.

UKOME'ye gelen 5 bin yeni taksi teklifine karşı Yenikapı'da taksici eylemi VİDEO



"30 YILDIR ULAŞIM SEKTÖRÜ BÖYLE BİR ZULÜM GÖRMEDİ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı açıklamada, "İBB, bugün 10'uncu defa taksi sayısının artışını gündeme getiriyor. Biz, Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu adına sunum yapacağız. Tekrar konuları anlatacağız. İstanbul'da taksi sayısının artışına ihtiyaç yok. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporunda yazıyor. Bizim teknolojiye ihtiyacımız var. Trafik sorununun çözülmesine ihtiyacı var. Ayrıca taksimetre ücretlerinin iyileştirilmesine ihtiyacımız var. Biz bunları içeride anlatacağız. Takdir komisyonun. Toplantı sonunda, neticeyi burada taksici arkadaşlarımızla paylaşacağız. Kırmızı kartla, idareye kırmızı kart gösteriyoruz. 30 yıldır taksici esnafı, ulaşım sektörü böyle bir zulüm görmedi. Bunun için esnafımız sesini duyuracak, kırmızı kart gösterecek." dedi.

"25 BİN LİRA BİR TAKSİCİ KAZANSIN BEN KENDİMİ ASACAĞIM"

Taksi teklifine karşı olduğunu söyleyen Taksici Talip Güneşdoğdu, "Üç vardiya çalışacak, 7 bin lira maaş, senede iki ikramiye bu kazanç nerede? Bu kazancı bana söylesene. 25 bin lira bir taksici kazansın ben kendimi asacağım. 5 bin araba verecek. Neye dayanarak verecek bu taksileri. Ben devletten ihaleyle aldım. Benim hakkım nerede o zaman, benim paramı ver. Aldığım zaman bir taksi plakam 4 daire yapıyordu. Şimdi bir daire bile alamıyorum." şeklinde konuştu.