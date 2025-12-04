Ukrayna Büyükelçisi ve Rusya Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı Karadeniz'de 2 Rus tankerine yapılan saldırılar sonrası artan gerilimin ardından Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi ve Rusya’nın Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı belirtildi.