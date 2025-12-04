Abone ol: Google News

Ukrayna Büyükelçisi ve Rusya Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Karadeniz'de 2 Rus tankerine yapılan saldırılar sonrası artan gerilimin ardından Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi ve Rusya’nın Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı belirtildi.

Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 19:23
Karadeniz'de artan gerilim sonrası harekete geçildi. 

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi ve Rusya’nın Maslahatgüzarı, Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

RUS TANKERLERİNE SALDIRI

Ukrayna, Karadeniz açıklarında ilerleyen Rus petrol tankerleri KAIRO ve VIRAT'a saldırı düzenlemişti.

Saldırıya dair görüntüler Ukrayna istihbaratı tarafından yayınlanmışı. 

"TİCARETİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO toplantısına katılmak için gittiği Brüksel'de konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı. 

Fidan, "Karadeniz'de gemilere yapılan saldırılar seyir güvenliğini ve ticareti olumsuz etkiliyor" demişti. 

