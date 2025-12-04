Ukrayna Büyükelçisi ve Rusya Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

- Karadeniz'de Rus tankerlerine saldırı sonrası Ukrayna Büyükelçisi ve Rusya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
- Saldırının, Karadeniz'in güvenliğine dair endişe yarattığı belirtildi.
- Dışişleri Bakanı Fidan, saldırıların seyir güvenliği ve ticareti olumsuz etkilediğini açıkladı.
Karadeniz'de artan gerilim sonrası harekete geçildi.
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi ve Rusya’nın Maslahatgüzarı, Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
RUS TANKERLERİNE SALDIRI
Ukrayna, Karadeniz açıklarında ilerleyen Rus petrol tankerleri KAIRO ve VIRAT'a saldırı düzenlemişti.
Saldırıya dair görüntüler Ukrayna istihbaratı tarafından yayınlanmışı.
"TİCARETİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO toplantısına katılmak için gittiği Brüksel'de konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı.
Fidan, "Karadeniz'de gemilere yapılan saldırılar seyir güvenliğini ve ticareti olumsuz etkiliyor" demişti.