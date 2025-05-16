Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Rusya ile esir takasında anlaştık

AA

İstanbul, diplomasinin merkezi oldu.

Savaşı bitirmek üzere Rusya ve Ukrayna'dan gelen heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında toplandı.

Geçtiğimiz dakikalarda sona eren toplantılardan çıkan kararlar ise merak ediliyordu.

Bu kararlardan en önemlisini Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, esir takası hakkında konuştu.

ESİR TAKASI KONUSUNDA ANLAŞMA

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, "(Rusya'yla) Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık." açıklamasını yaptı.

Üst düzey Ukraynalı bir yetkili, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bugün daha fazla görüşmenin gerçekleştirilmesinin "muhtemel" olduğunu ancak "planlanmadığını" söyledi.

Kaynak, görüşmelerin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya heyetine işaret ederek "Eğer Moskova'dan başka talimatlar alırlarsa o zaman bugün bir şeylerin olması muhtemel" diye konuştu, "Şu ana kadar (görüşme) planlanmadı" bilgisini verdi.

RUS HEYETİ MEMNUN

İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Rus heyetinin başkanı Medinskiy:

Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız.



Önümüzdeki günlerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılacak.



Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek.

"BU FIRSATI DEĞERLENDİRMEK ZORUNDAYIZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız." demişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise müzakerelerden ateşkese dair sonuç çıkması gerektiğini belirtmişti.