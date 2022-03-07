Ukrayna'nın First Lady'si dünyaya seslendi: Çocuklar öldürülüyor

Tüm dünyadaki tarafsız medyaya seslenen Zelensky'nin eşi Olena Zelenska, 'korkunç gerçeği duyurun' çağrısıyla Rusya'nın çocukları öldürdüğünü söyledi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna saldırıları, tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor.

İnsanlık dramının yaşandığı Ukrayna'da, askeri birliklerle birlikte sivil halk da direnişini sürdürüyor.

Milyonlarca kadın ve çocuğun terk etmek zorunda kaldığı Ukrayna'ya, Rus birliklerin havadan ve karadan saldırıları, bombardımanları devam ediyor.

Vladimir Zelensky'nin eşi Olena Zelenska, sosyal medya hesaplarından dünyaya seslenerek çocukların nasıl öldürüldüğünü anlattı.

EMİNE ERDOĞAN'IN DESTEKLERİNİ PAYLAŞTI

Kendisine gelen destekleri de paylaşan First Lady Olena, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Ukrayna halkına destek verdiği videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan'ın Ukrayna halkının yanında olduklarını ilettiği videoyu paylaşan First Lady Olena, dünya basınının da Ukrayna'da öldürülen çocukları yazmasını istedi.

"BÜYÜMELERİNE FIRSAT VERİLMEYEN ÇOCUKLARIN YÜZLERİNİ GÖSTERİN"

Paylaşımlarında "Rusya çocuklarımızı bilinçli ve alaycı bir şekilde öldürüyor. Ukrayna'da şimdiye kadar en az 38 çocuk öldü. Bu rakam şu anda şehirlerimiz bombalanırken artıyor. " diyen Zelenska, "Rusya'daki insanlar birliklerinin sivil halka zarar vermediğini söylediğinde, onlara bu resimleri gösterin! Onlara büyümelerine bile fırsat verilmeyen bu çocukların yüzlerini gösterin. Rus birliklerini ateş etmeyi bırakmaya ve insani koridorlara izin vermeye ikna etmek için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

"BİNALARDAN ÇIKMAYA ÇALIŞAN AİLELER VURULUYOR"

First Lady, sözlerine şöyle devam etti;

"Rus askerleri binalardan çıkmaya çalışan aileleri vuruyor. Yardım etmeye çalışan gönüllüleri de öldürüyorlar. Şu anda Ukrayna'nın en sıcak şehirlerinde insani koridorlara ihtiyacımız var. Bodrumlarda yüzlerce çocuk yiyecek ve tıbbi bakım olmadan ölüyor."





NATO'YA SESLENDİ

Paylaştığı yazıda NATO ülkelerine de seslenen Zelenska, "NATO ülkeleri hava sahanızı kapatın, Ukraynalı çocukları kurtarın. Çünkü yarın sizin çocuklarınızı da kurtaracak." dedi ve dünya medyasına çağrıda bulundu;

"ŞU KORKUNÇ GERÇEĞİ SÖYLEYİN..."

"Dünyadaki tüm tarafsız medyaya sesleniyorum. Şu korkunç gerçeği söyleyin: Rus işgalciler Ukraynalı çocukları öldürüyor."





ÖLÜMCÜL YARALANAN 18 AYLIK BEBEĞİ PAYLAŞTI

First Lady'nin paylaştığı fotoğraflar arasında 'Kirill' adında 18 aylık bir bebeğin fotoğrafı vardı. 18 aylık Kirill bebek, Mariupol Kenti'nde anlaşmaya varılan ateşkesten sadece birkaç dakika sonra yapılan bombardımanda ölümcül şekilde yaralandı.

ANNE VE BABANIN ÇARESİZLİĞİNİ GÖSTERDİ

Anne baba çaresizlik içerisinde bebeklerini kucaklarına alarak hastaneye koştu ancak maalesef küçük çocuk kurtarılamadı. Anne babanın hastaneye girişi, çocuklarının cansız bedenine sarılıp ağlayışı, hastane personelinin yaşadığı yıkım, ajanslara düşen fotoğraflarla dakika dakika görüntülendi.

ÖLEN ÇOCUKLARI GÖSTERDİ

Zelenska'nın paylaştığı bir diğer sarsıcı kare de Kiev yakınlarındaki Irpin'den. Aynı aileden üç kişi, Rus güçlerinin Kiev'e 12 mil uzaklıktaki Irpin kasabasına düzenlediği saldırıda ölenler arasındaydı.

Cansız bedenleri yolun ortasında bulunan aile, savaştan kaçmak için bavullarını ve evcil hayvanlarını yanlarına alarak yola çıkmışlardı.