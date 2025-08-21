Ukrayna'ya barış gücü gönderileceği iddiasına MSB'den yanıt

Millî Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

MSB kaynakları tarafından toplantı sonrası gazetecilerin soruları yanıtlanırken başta Suriye olmak üzere birçok konuya değinildi.

MSB kaynakları, ayrıca son zamanlarda gündeme gelen Ukrayna'ya barış gücü gönderileceği iddiasına ilişkin de açıklama yaptı.

Açıklamada, "Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA’YA BARIŞ GÜCÜ GÖNDERİLECEĞİ İDDİASI

Bakanlık kaynakları, Ukrayna’ya barış gücü gönderilmesi ile ilgili basında yer alan iddialara yönelik sorular üzerine şunları söyledi:

Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir, ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir.

SURİYE ORDUSUNA EĞİTİM, DANIŞMANLIK VE TEKNİK DESTEK

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye yönetiminin savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarının son durumuna ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

Türkiye ile Suriye arasında 13 Ağustos 2025’te “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştır. Bu anlaşma, Suriye’nin savunma kapasitesini artırmayı ve askeri alanda somut iş birliğini hedeflemektedir.



Mutabakat kapsamında, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması süreci hız kazanmış; eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatılmıştır. Bu faaliyetler, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülmektedir.



Bu kapsamda; Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Üniversitesini ziyareti ve Suriye Savunma Bakanlığının talebi çerçevesinde başlatılan eğitim faaliyetleri devam etmektedir.



Diğer yandan, Suriye’nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla Bakanlığımızdan müteşekkil heyetler vasıtasıyla teknik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.



Türkiye, Suriye’nin istikrarını bölge barışı açısından kritik görmekte ve “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesini desteklemeye devam etmektedir.



İlerleyen dönemde, karşılıklı heyet ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerinin artması, iş birliği kapsamının genişletilmesi öngörülmektedir.



JAPONYA SAVUNMA BAKANININ ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Japonya Savunma Bakanı ile bir araya gelmesine dair sorular üzerine şu bilgileri paylaştı: