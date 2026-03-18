Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Uraloğlu, "Çanakkale'den karşıya geçmek için saatlerce beklenen günleri geride bırakıp, şanlı tarihimizin izinde mesafeleri kısalttık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her bir metresi kahramanlığımızın izlerini taşıyor" ifadelerini kullandı.

4 YILDA 135 MİLYAR LİRA TASARRUF

Uraloğlu, yazılı açıklamasında da 4. yılını dolduran 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyolu'na ilişkin bilgi verdi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına atıfta bulunan 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Köprünün 318 metre yüksekliğindeki çelik kuleleri Çanakkale Zaferi'ne ithafen inşa edildi. Seyit Onbaşı'nın anısını yaşatan 16 metrelik top mermisi figürleriyle birlikte toplam yükseklik 334 metreye ulaşıyor. Köprümüz dünyanın en uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli asma köprüsü olarak tarihe geçti" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğunun 3 bin 563 metre olduğunu, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte geçiş uzunluğunun 4 bin 608 metreye ulaştığını aktardı.

BOĞAZ GEÇİŞİ 6 DAKİKAYA İNDİ

Marmara Otoyol ringini tamamlayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun en kritik geçiş noktası olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı'nda kesintisiz kara yolu bağlantısı sağlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

Boğaz geçiş süresi 6 dakikaya düştü. Köprü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldı. Projede kullanılan 210 bin 700 metre uzunluğundaki fiber optik iletişim altyapısı, olay algılama kamera sistemleri, meteoroloji ölçüm istasyonları ve acil çağrı sistemleriyle köprü ve otoyol en ileri teknolojiye sahip. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu sayesinde 4 yıllık dönemde 129 milyar lira zamandan, 6 milyar lira akaryakıttan olmak üzere 135 milyar lira tasarruf sağlandı. Çevreye zararlı karbon salımını da 313 bin ton azalttık.