Ülke genelinde pastırma sıcakları etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde Kasım ayının ilk haftasında mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcak hava dalgası etkili olmaya devam edecek.

Ülke genelinde yağış beklenmezken, özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 30-32 dereceye ulaşarak 'pastırma sıcakları'nı hatırlatacak.

YURT GENELİNDE BULUTLU HAVA HAKİM

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu.

Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir havaya sahip olacak.

ORTA KUVVETTE ESİNTİLER BEKLENİYOR

Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilecek, rüzgarlar ise genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek; Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli esintiler bekleniyor.

MGM'nin 5 günlük haritalarına göre, gündüz en yüksek sıcaklıklar ülke genelinde 14-32 derece arasında değişecek.

GÜNLER YAĞIŞSIZ VE GÜNEŞLİ GEÇECEK

En sıcak bölgeler Güneydoğu ve Akdeniz kıyıları olurken, iç ve doğu kesimlerde hafif bir serinleme gözlenecek.

Yağışsız günler tarım ve açık hava etkinlikleri için avantaj sağlarken, sis ve pus nedeniyle sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, gece/sabah puslu.

Sıcaklıklar, İstanbul 19-21 derece, Bursa 18-20 derece.

Yer yer sis bekleniyor; rüzgarlar poyrazdan güneye dönecek.

Ege Bölgesi: Parçalı bulutlu ve ılık bir hava bekleniyor.

Sıcaklıklar İzmir 20-24 derece, Aydın 22-25 derece.

Kıyı kesimlerde 24 dereceyi aşan değerler görülecek.

Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve güneşli, en sıcak bölge.

Sıcaklıklar, Antalya 24-28 derece, Adana 26-32 derece.

Termometreler 32 dereceye yaklaşacak, nem oranı düşük.

İç Anadolu Bölgesi: Açık ve ılık. Sıcaklıklar: Ankara 18-22 derece, Konya 20-23 derece.

Gece 8-10 dereceye düşüşler olabilir.

Karadeniz Bölgesi: Parçalı bulutlu, doğu iç kesimlerde hafif yağış ihtimali.

Sıcaklıklar; Samsun 18-21 derece, Trabzon 20-23 derece.

Doğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu, doğusu parçalı.

Sıcaklıklar; Diyarbakır 22-28 derece, Erzurum 14-18 derece.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneşli ve sıcak.

Sıcaklıklar, Şanlıurfa 28-32 derece, Gaziantep 25-30 derece.

1 Kasım Cumartesi:

2 Kasım Pazar:

3 Kasım Pazartesi:

4 Kasım Salı:

5 Kasım: