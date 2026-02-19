Ülke genelinde sıcaklıklar düşüyor: Yağışlı hava etkisini sürdürecek

Türkiye'de önümüzdeki günlerde hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre değişken bir seyir izleyecek.

Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, özellikle batı ve iç kesimlerde kademeli olarak azalması bekleniyor.

ŞİDDETLİ YAĞMUR BEKLENİYOR

Bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Özellikle Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda yağışların yoğun olması bekleniyor.

Marmara ve Ege'de ise yağışlar daha hafif seyirde olacak.

Sıcaklıklar batıda 5-15 derece, doğuda ise 0-10 civarında seyredecek.

YAĞIŞLARDA AZALMA GÖRÜLECEK

Cuma günü yağışlar Karadeniz ve Doğu Anadolu'da devam ederken, batı kesimlerde azalması bekleniyor.

Bulutlu hava hakimiyetini sürdürürken, sıcaklıkların hafif şekilde yükseleceği öngörülüyor.

Özellikle batıda 10-20 derecelere ulaşan değerlerin görüleceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da günün daha kuru ve ılıman geçeceği düşünülüyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Cumartesi günü yağışlı havanın etkisini biraz kaybetmesi bekleniyor.

Ancak Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'da hala yağmur ve kar geçişi öngörülüyor.

İç ve batı kesimlerde parçalı bulutlu bir hava ve mevsim normalleri civarında sıcaklıklar tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Pazar günü yağışların ülke genelinde daha hafif seyretmesi ancak özellikle doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Batı ve güneyde ise sıcaklıkların düşüşe geçeceği öngörülüyor.

HAFTANIN EN SOĞUK GÜNÜ YAŞANACAK

Pazartesi günü yağışlı havanın doğu kesimlerde etkisini sürdürmesi, batıda ise havanın daha açık seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların genel olarak düşük seviyelerde kaydedileceği, özellikle iç ve doğu bölgelerde gece sıfırın altına inebileceği öngörülüyor.

Haftanın en soğuk günlerinden biri olacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

19 Şubat Perşembe:

20 Şubat Cuma:

21 Şubat Cumartesi:

22 Şubat Pazar:

23 Şubat Pazartesi: