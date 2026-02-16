Ülke genelinde yağışlar devam ediyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Özellikle batı ve iç kesimlerde sağanak yağışlar beklenirken, doğu ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülebilir.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da daha az yağışlı ancak soğuk bir hava tahmin ediliyor.

BATIDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GÖRÜLECEK

Bugün Batı bölgelerde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar etkili olacak.

Sıcaklıklar batıda 3-5 derece azalacak.

İç bölgelerde toz taşınımı da bekleniyor.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Salı günü yağışların iç ve batı kesimlerde azalarak devam etmesi bekleniyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar geçişlerinin artacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Çarşamba günü ülke genelinde yağışlı bir hava bekleniyor.

Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da kar ihtimalinin arttığı öngörülüyor.

Yurt genelinde bulutlu ve yağışlı bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜK SEYREDECEK

Perşembe günü yağışların ülke genelinde aralıklı olarak devam etmesi özellikle kıyı kesimlerde sağanak, iç ve doğuda kar etkileri görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların birçok yerde 5-12 seviyelerinde düşük seyredeceği öngörülüyor.

DOĞUDA KAR DEVAM EDECEK

Cuma günü yağışlı havanın etkisini kısmen kaybetmesi bekleniyor.

Ancak doğu kesimlerde hala kar yağışının devam edeceği öngörülüyor.

Batı bölgelerde havanın açılmaya başlayacağı, sıcaklıkların ise hafif yükseleceği tahmin ediliyor.

UZMANLAR UYARIYOR:

Batı bölgelerde, Marmara, Ege, İç Anadolu kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi risklere dikkat edilmeli.

Toz taşınımı, özellikle Marmara ve Ege'de görüş mesafesini düşürebilir, çamur şeklinde yağış görülebilir.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması sel riski yaratabilir.

Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi olabilir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

16 Şubat Pazartesi:

17 Şubat Salı:

18 Şubat Çarşamba:

19 Şubat Perşembe:

20 Şubat Cuma: