Ülke genelinde yağışlı günler devam ediyor: 14 ile kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava dalgasının önümüzdeki beş gün boyunca da sürmeye devam edeceğini duyurdu.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle batı ve iç bölgelerde sağanak yağışlar bekleniyor.

MGM'nin son verilerine göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, ancak kuvvetli yağışlar sel ve su baskını riskini artıracak.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR

Bugün, yurdun batı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında kalacak.

Marmaranın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısı yağış alacak.

Özellikle Afyonkarahisar çevresinde yerel olarak kuvvetli yağış öngörülüyor.

YAĞIŞLAR AKDENİZ'E KAYIYOR: 14 İLE KAR GELİYOR

Pazartesi günü yağışlar batı Akdeniz, Mersin, Adana, Hatay kıyıları ile Afyonkarahisar’da yerel kuvvetli olacak şekilde devam edecek.

Ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor.

Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı geçecek.

Doğu bölgelerde ise 14 ilde kar yağışı bekleniyor.

PARÇALI BULUTLU HAVA VE YEREL YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Salı günü yağışlar azalarak Ege ve Akdeniz'de aralıklı sağanak şeklinde sürecek.

İç Anadolu ve Marmara'da puslu hava etkili olacak.

Doğu Anadolu'da; özellikle Bingöl ve Muş'ta 8-2 derece aralığında soğuk hava hakim.

YURT GÜNEŞLİ BİR GÜN GEÇİRECEK

Çarşamba günü ülke genelinde güneşli bir gün yaşanacak.

Yağışların durulduğu bir gün yaşanırken sıcaklıklar, güneyde mevsim normallerinin üzerinde hissedilecek.

Doğu bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken Ege, Marmara ve Karadeniz'de sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SICAKLIK

Hafta sonunda hava açacak, ülke genelinde az bulutlu ve güneşli bir tablo hakim olacak.

Yağış ihtimali düşük, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

30 Kasım Pazar:

1 Aralık Pazartesi:

2 Aralık Salı:

3 Aralık Çarşamba:

4 Aralık Perşembe: